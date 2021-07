Wniosek o uchylenie immunitetu Mariana Banasia. Politycy komentują możliwe głosowanie i zarzuty

Zatrzymanie syna Mariana Banasia i wniosek o uchylenie immunitetu prezesowi Najwyższej Izby Kontroli to - zdaniem opozycji - próba "zakneblowania ust" NIK. - Banaś przestał być bezwolnym wykonawcą poleceń Jarosława Kaczyńskiego - ocenił Marcin Kierwiński (PO). Według niego w tym tkwi źródło "ataku" na rodzinę Banasiów.

Syn prezesa Najwyższej Izby Kontroli Jakub Banaś oraz dyrektor krakowskiej Izby Administracji Skarbowej Tadeusz G. zostali w piątek zatrzymani przez CBA w związku ze śledztwem, które w początkowej fazie dotyczyło składania fałszywych oświadczeń majątkowych przez prezesa NIK Mariana Banasia, ojca Jakuba. W sobotę obaj zatrzymani oraz żona Jakuba Banasia usłyszeli zarzuty . Dodatkowo w piątek prokurator generalny Zbigniew Ziobro, wystąpił do marszałek Sejmu o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Mariana Banasia.

Wniosek Zbigniewa Ziobry w sprawie immunitetu Mariana Banasia przed trafieniem na sejmowe obrady musi zostać zaopiniowany przez komisję regulaminową. Do tego, by uchylić immunitet, potrzebna jest bezwzględna ustawowa liczba głosów (231).

PO: Marian Banaś przestał być bezwolnym wykonawcą poleceń Jarosława Kaczyńskiego

Sekretarz generalny Platformy Obywatelskiej Marcin Kierwiński zauważył, że Jakub Banaś "powiedział to, co wszyscy wiemy", czyli to, że - według Kierwińskiego - "każdą ważną decyzję personalną w obozie władzy podejmuje Jarosław Kaczyński".