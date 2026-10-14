Polska "Bardzo ważny dzień dla Trybunału Konstytucyjnego". Marek Safjan o ślubowaniu Macieja Berka Kamila Grenczyn |

Safjan o "ważnym dniu dla Trybunału Konstytucyjnego". "To jest realizacja tego alternatywnego planu" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Maciej Berek złożył w środę rano ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się to w obecności marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego i marszałkini Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Na uroczystości nie było Karola Nawrockiego, jednak w rocie ślubowania nowy sędzia podkreślił, że robi to "wobec prezydenta".

Profesor Marek Safjan - były sędzia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i były prezes TK - ocenił jeszcze przed zaprzysiężeniem, że to "bardzo ważny dzień dla Trybunału Konstytucyjnego, dlatego że to jest realizacja tego alternatywnego planu, który wydaje się absolutnie naturalny w sytuacji, w której prezydent nie zaprosił sędziego do złożenia ślubowania".

Ocenił też, że złożenie ślubowania przez Berka "jest ważnym aktem, w pełni skutecznym, który rozpocznie formalnie jego funkcjonowanie jako sędziego". - Fizyczna obecność prezydenta nie jest koniecznym składnikiem. To zresztą wynika z wcześniejszych debat na ten temat - przypomniał profesor na antenie TVN24.

Safjan o opinii Komisji Weneckiej. "Powtarza dokładnie tę argumentację"

Safjan zwrócił uwagę, że "właściwie ogromna większość" konstytucjonalistów i prawników, która wypowiadała się w kwestii ślubowania sędziów TK, "wyraźnie wskazywała na to, że obecność prezydenta nie jest koniecznym składnikiem, bo jest to przede wszystkim czynność samego sędziego". - To sędzia składa ślubowanie. Informacja o akcie ślubowania ma dotrzeć do prezydenta. W tym sensie jest to spełnienie wymagania wobec prezydenta - wyjaśnił.

Przyznał też, że trochę dziwi się "przełomowemu znaczeniu przypisywanemu opinii Komisji Weneckiej". - To jest stanowisko, które powtarza dokładnie tę argumentację, która była wielokrotnie formułowana już w debacie krajowej przez (...) większość prawników".

- Co więcej, ona [opinia Komisji Weneckiej - red.] także wynikała w dużym stopniu z wcześniejszych orzeczeń samego Trybunału Konstytucyjnego z 2015 roku, który podkreślał nie dość, że obowiązek natychmiastowego przyjęcia aktu ślubowania, to jeszcze wskazywał na to, że wybór sędziego to jest akty należący do parlamentu, a nie do głowy państwa i głowa państwa nie ma kompetencji, które są związane z jakąkolwiek oceną prawidłowości samego aktu wyborczego - wskazał Safjan.