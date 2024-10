Romanowski po przesłuchaniu. "Prokurator nieco zmodyfikował kwalifikację prawną"

Prokuratura przedstawiła we wtorek byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu zarzuty. - Prokurator nieco zmodyfikował kwalifikację prawną kilku z tych czynów - poinformował rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Według Romanowskiego i jego obrońcy działania prokuratury są "bezprawne". Wobec posła PiS nie zastosowano żadnych środków zapobiegawczych.

Powtórzenie zarzutów dotyczących m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej Marcinowi Romanowskiemu - posłowi klubu PiS, który w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości - Prokuratura Krajowa planowała przeprowadzić 7 października. Poseł się jednak nie stawił. Drugi termin wyznaczyła na wtorek.

Kilka minut przed godziną 9 Romanowski pojawił się przed budynkiem prokuratury. W rozmowie z dziennikarzami powiedział, że jego obecność "nie oznacza, że legitymizuje te bezprawne działania, ponieważ mamy do czynienia z fałszywym prokuratorem krajowym". - Mamy w mojej sprawie ciąg przestępstw, chociażby pozbawienie mnie wolności w sposób bezprawny w lipcu 2024 roku - przekonywał.

Marcin Romanowski w prokuraturze TVN24

- Dzisiaj stawiamy się oczywiście, żeby uniknąć jakichś pretekstów do dalszych politycznych działań - dodał.

Zapytany, czy przychodzi do prokuratury, żeby odpowiadać na pytania, czy tylko usłyszeć zarzuty, odparł, że "trudno powiedzieć, co tutaj się dzisiaj wydarzy".

CZYTAJ WIĘCEJ: O co chodzi w sprawie Marcina Romanowskiego. Podsumowujemy

Romanowski: prokurator zmienił zakres zarzutów

Około godziny 13 Romanowski przekazał, że "na dzień dzisiejszy te czynności się zakończyły". - Jeszcze raz pragnę podkreślić, że moje stawiennictwo w żaden sposób nie ma na celu legitymizacji tych bezprawnych działań - powiedział.

- Podtrzymujemy nasze stanowisko, że doszło do bezprawnego przejęcia funkcji przez prokuratura krajowego, w sposób kryminalny doszło do przejęcia prokuratury, co oznacza chociażby nieskuteczność przedłużenia tego śledztwa - stwierdził.

- Chciałbym powiedzieć, że do tej serii działań o charakterze bezprawnym doszły kolejne, mianowicie dzisiaj prokurator zmienił zakres tych zarzutów, wykraczając poza zakres wniosku i tego do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, i tego do polskiego Sejmu, chociaż ta zgoda Sejmu w naszej ocenie jest nieskuteczna, co stanowi po raz kolejny naruszenie przepisów związanych właśnie z wymiarem sprawiedliwości. - powiedział.

Marcin Romanowski TVN24

"Marcin Romanowski jest człowiekiem wolnym"

Obrońca Romanowskiego mecenas Bartosz Lewandowski powiedział, że Romanowski nie podpisał żadnych dokumentów. - Marcin Romanowski jest człowiekiem wolnym, nie zostały zastosowane wobec niego żadne środki zapobiegawcze. Nie mamy żadnej wiedzy o tym, aby jakikolwiek wniosek o tymczasowe aresztowanie był skierowany czy miałby być skierowany - powiedział Lewandowski.

Dodał, że "rzeczą niedopuszczalną z punktu widzenia prawnego" jest "wyjście ze strony prokuratury poza uchwałę Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy". - Zmiana kwalifikacji prawnej i opisów czynu uległa modyfikacji na niekorzyść pana Marcina Romanowskiego, co jest niedopuszczalne, ponieważ żaden organ - ani Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ani Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy - nie wyraził na to zgody - stwierdził.

Lewandowski tłumaczył, że w zarzutach "wyeliminowano artykuł 296. Kodeksu karnego (wyrządzenie szkody w obrocie gospodarczym - red.) i poświadczenie nieprawdy".

W poniedziałek w rozmowie z reporterem TVN24 Bartłomiejem Ślakiem Romanowski oświadczył, że w dalszym ciągu korzysta z polskiego immunitetu parlamentarnego, mimo że Sejm uchylił go 12 lipca, a także zgodził się na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. - Trudno uważać, żeby (immunitet) był uchylony w sytuacji, kiedy wnioskował o to pan Dariusz Korneluk, który nie jest prokuratorem krajowym (...). Z tego co wiem, to prawdziwy prokurator krajowy, pan Dariusz Barski, nie składał takiego wniosku - powiedział Romanowski.

Romanowski: dostałem zaproszenie do prokuratury, oczywiście się zjawię TVN24

PK: mówimy tutaj o przywłaszczeniu kwoty ponad 107 milionów złotych

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak mówił, że Romanowskiemu przedstawiono "te same czyny, które zostały ogłoszone w połowie lipca". - Prokurator nieco zmodyfikował kwalifikację prawną kilku z tych czynów i za tym idzie również opis tych czynów. Natomiast nie zmienia to faktu, iż mamy do czynienia z tymi samymi czynami - mówił Nowak.

Prokurator przedstawił Romanowskiemu 11 zarzutów. - Pierwszy czyn dotyczy działania w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw przeciwko mieniu. Reszta czynów dotyczy przekroczenia uprawnień i dopełnienia obowiązków przez podejrzanego w związku z konkretnymi decyzjami podejmowanymi w ramach funkcjonowania Funduszu Sprawiedliwości - dodał rzecznik PK.

Wyjaśnił, że siedem zarzutów "zostało zakwalifikowanych kumulatywnie z artykułu dotyczącego przywłaszczenia mienia powierzonego, a więc z artykułu 284". - Łącznie mówimy tutaj o przywłaszczeniu kwoty ponad 107 milionów złotych oraz usiłowaniu przywłaszczenia kwoty ponad 58 milionów złotych - dodał.

- Prokurator ogłosił te zarzuty podejrzanemu, przesłuchał go w charakterze podejrzanego. Podejrzany skorzystał z prawa w zasadzie do odmowy składania wyjaśnień, jedynie oświadczył się do tych zarzutów nie przyznaje - mówił Nowak.

Marcin Romanowski stawił się w prokuraturze. Rzecznik Prokuratury Krajowej o szczegółach tvn24

Brak środków zapobiegawczych. "Prokurator nie wyklucza zastosowania w przyszłości"

Rzecznik poinformował, że Romanowski "złożył również oświadczenie co do przeszkód formalnych do prowadzenia tego postępowania". - To są w zasadzie te same okoliczności, co były wcześniej podnoszone, których oczywiście w żadnym zakresie nie podzielamy - zaznaczył.

Według relacji prokuratora Nowaka, poseł PiS złożył krótkie wyjaśnienia dotyczące niektórych z zarzutów. - Nie odpowiadał na pytania prokuratora i czynność została zakończona - przekazał.

- Prokurator nie zastosował w dniu dzisiejszym wobec podejrzanego żadnych środków zapobiegawczych, natomiast nie wyklucza zastosowania takich środków w przyszłości - dodał.

Sprawa Romanowskiego

16 lipca wniosek prokuratury o areszt dla Romanowskiego na okres trzech miesięcy odrzucił Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa, a po złożeniu zażalenia na tę decyzję przez prokuraturę - 27 września Sąd Okręgowy w Warszawie. Powodem był chroniący polityka Suwerennej Polski immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Jednak 2 października ZP Rady Europy zgodziło się na pociągnięcie posła do odpowiedzialności karnej, a także na jego zatrzymanie i areszt.

CZYTAJ W PREMIUM: "Najlepiej nie pamiętać". Ujawniamy taśmy Mraza i Romanowskiego z lutego i marca tego roku

W ocenie prokuratury należy powtórzyć ogłoszenie zarzutów Romanowskiemu i przesłuchanie go w charakterze podejrzanego. Prokuratura podkreśla, że czynności te, dokonane po raz pierwszy 15 lipca po uchyleniu mu immunitetu przez Sejm, były nieskuteczne ze względu na chroniący go wówczas immunitet ZP Rady Europy.

Zarzuty to m.in. udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości na łączną kwotę ponad 112 mln zł.

Marcin Romanowski PAP/Tomasz Gzell

Afera wokół Funduszu Sprawiedliwości

Marcin Romanowski w latach 2019-2023 był wiceszefem MS nadzorującym Fundusz Sprawiedliwości.

Śledztwo Prokuratury Krajowej w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, które trwa od lutego br., jest wielowątkowe; toczy się m.in. w sprawie przekroczenia w ubiegłych latach uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez ministra sprawiedliwości i urzędników resortu, do których należało zarządzanie, rozdysponowanie i rozliczenie środków finansowych pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości. Fundusz ma za zadanie nieść głównie pomoc ofiarom przestępstw, a także m.in. pomoc postpenitencjarną.

Artur Warcholiński o sprawie Marcina Romanowskiego

W ocenie prokuratorów udzielano w sposób uznaniowy i dowolny wsparcia finansowego beneficjentom programów nieposiadających związku z celami Funduszu Sprawiedliwości, czym działano na szkodę interesu publicznego – Skarbu Państwa oraz interesu prywatnego, co spowodowało ograniczenie dostępności środków dla uprawnionych podmiotów.

Do tej pory zarzuty postawiono kilkunastu osobom, trzy z nich trafiły do aresztu. Sejm na wniosek prokuratury uchylił w sprawie Funduszu Sprawiedliwości immunitet nie tylko Romanowskiemu, ale także innemu politykowi Suwerennej Polski Michałowi Wosiowi. Nie są wykluczone kolejne wnioski o uchylenie immunitetu w tym śledztwie.

Autorka/Autor:momo, pp, ek

Źródło: tvn24.pl, PAP