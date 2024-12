Romanowski stawia warunki powrotu do kraju. Siemoniak: to jest żałosne

Oczekiwałbym, że w ciągu sześciu godzin Marcin Romanowski zgłosi się po prostu do prokuratury - mówił szef MSWiA Tomasz Siemoniak, komentując warunki wysunięte przez ściganego posła PiS, który dostał węgierski azyl po tym, jak uciekł z kraju. Romanowski przekonuje, że po ich realizacji przez rządzących właśnie "w ciągu sześciu godzin wróci do kraju". Według Siemoniaka "to jest żałosne po prostu, że ktoś podejrzany o poważne przestępstwa śmie jakiekolwiek warunki Rzeczpospolitej Polskiej stawiać". - Jego miejsce jest na ławie w sądzie - dodał.

Marcin Romanowski - któremu w ubiegłym tygodniu rząd Węgier udzielił azylu politycznego, a który jest podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości i poszukiwany - zamieścił na platformie X post, w którym napisał, że jest to list otwarty do szefa MS Adama Bodnara. Przekazał, że kieruje go w nawiązaniu do publicznej wypowiedzi ministra, w której Bodnar zapewnia, że poseł PiS może liczyć na uczciwy proces w Polsce.

Romanowski ocenił, że "w starciu obywatela z rządzącymi, którzy bezkarnie depczą prawo, obywatel nie ma szans na sprawiedliwy i uczciwy proces".

"Kieruję do Pana poniższe punkty, których realizacja będzie dowodem, że słowa o równości wobec prawa nie są kolejnym oszustwem czy propagandowym zabiegiem. Wprowadzenie ich w życie zagwarantuje nie tylko mnie, ale każdemu obywatelowi uczciwy proces - bo będzie on wynikał z przestrzegania przez rządzących zasad prawnych, a nie z zapewnień tego czy innego ministra" - napisał.

Sześć warunków Romanowskiego

"Publicznie zobowiązuję się w ciągu 6 godzin wrócić do kraju, jeśli rząd wycofa się z nielegalnych działań opisanych w poniższych punktach" - poinformował.

Następnie opisał, że chodzi mu o:

"1. Opublikowanie wszystkich wyroków Trybunału Konstytucyjnego, które od kilku miesięcy są nielegalnie blokowane przez premiera Donalda Tuska. 2. Uznawanie i stosowanie się bez wyjątku do wszystkich orzeczeń wydawanych przez sędziów każdej z izb Sądu Najwyższego. 3. Przywrócenie nielegalnie odwołanych prezesów sądów, poczynając od Sądu Apelacyjnego i Okręgowego w Warszawie. 4. Zakończenie nielegalnych manipulacji w losowaniu sędziów do orzekania w sprawach karnych. 5. Zakończenie bezprawnej blokady wykonywania obowiązków przez Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego, który nielegalnie został pozbawiony swojej funkcji oraz przywrócenie nielegalnie odwołanych szefów prokuratur, poczynając od prokuratur regionalnych i okręgowych".

Siemoniak: to jest żałosne

O ten list Romanowskiego został zapytany na konferencji minister spraw wewnętrznych i administracji, koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

- To jest żałosne po prostu, że ktoś podejrzany o poważne przestępstwa śmie jakiekolwiek warunki Rzeczpospolitej Polskiej stawiać. Jego miejsce jest na ławie w sądzie - komentował. - To po prostu jest żałosne i odradzam tego typu działanie. Oczekiwałbym, że w ciągu sześciu godzin zgłosi się po prostu do prokuratury i będzie miał odwagę zmierzyć się z zarzutami i z dowodami, które prokuratura mu przedstawi - dodał minister.

Zauważył, że w kwestii tymczasowego aresztowania posła PiS i byłego wiceministra sprawiedliwości "wypowiedział się niezawisły sąd". - O czym tutaj w ogóle rozmawiać? To co, sąd był dobry, jak uznał, że pan Romanowski ma immunitet Rady Europy i został zwolniony po zatrzymaniu? Wtedy sąd jest okej. A kiedy sąd uważa, że należy aresztować pana Romanowskiego, to już nie jest okej? - pytał.

- Ufam w siłę naszego państwa, w wymiar sprawiedliwości i prędzej czy później na pewno przed jego obliczem pan Romanowski stanie - dodał szef MSWiA.

