Orban "prowadzi niebezpieczną grę". Zgoda na azyl dla Romanowskiego "wpisuje się w kontekst"

Co dalej ze sprawą Romanowskiego?

Reporter TVN24 Marcin Kwaśny, który jest w Budapeszcie, relacjonował w sobotę rano, że to jest temat, którym "żyje trochę opinia publiczna na Węgrzech". Podkreślał, że najważniejsze jest pytanie, co dalej wydarzy się ze sprawą Romanowskiego.

Węgierskie media o coraz głębszym kryzysie w relacjach z Warszawą i Brukselą

Wskazał jednak, że jeśli zajrzymy do prorządowego tygodnika "Mandiner", "to jego naczelny mówi o tym, że sytuacja Romanowskiego jest zbliżona do sytuacji uchodźców z XIX czy XX wieku, którzy to wtedy uciekali z Polski na Węgry ze względów politycznych". Dodał, że z kolei na przykład portal origo.hu "pisze o tym, że w Polsce jest kryzys praworządności".