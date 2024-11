20 lat temu zmarł Marcin Pawłowski. Dziennikarz do końca walczył z chorobą

Dziennikarz z powołania

Karierę dziennikarską Marcin Pawłowski zaczął jeszcze jako nastolatek, pisząc do gazetki szkolnej I Liceum Ogólnokształcącego w Kielcach. Na szerszą skalę zadebiutował już na łamach kieleckiego "Echa Dnia". Po studiach pracował m.in. w gazecie "Nowy Świat" i Radiu Kolor. W lipcu 1997 roku dołączył do powstającego zespołu "Faktów" TVN jako reporter i prowadzący. Zajmował się tematami politycznymi i społecznymi. W 2001 roku, po powstaniu TVN24, zaczął prowadzić program "Magazyn 24 godziny".

Marcin Pawłowski - choroba

W 2002 roku zachorował na nowotwór. Do redakcji wrócił zmieniony fizycznie po półrocznej przerwie. - Trudno nie zauważyć, że nieco się zmieniłem. To prawda, jestem chory, a ważną częścią walki z moją chorobą jest dla mnie praca, dlatego postanowiłem do niej wrócić. Rozumieją to moi lekarze, szefowie, koleżanki i koledzy. Mam nadzieję, że zrozumiecie także państwo - powitał widzów "Faktów" w pierwszym wydaniu, które poprowadził po przerwie.