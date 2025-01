Prezydent Trump zaprosił, a ja zawaliłem, to ja nie dograłem terminu - powiedział Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, odpowiadając na pytanie, dlaczego nie doszło jeszcze do spotkania Dudy z Trumpem. Ocenił przy tym, że nie powinno się wyciągać wniosków z tego, kto pierwszy odbywa wizytę u prezydenta Stanów Zjednoczonych.

We wtorek Mastalerek przyznał w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News, że Trump zaprosił prezydenta Polski już 11 listopada ubiegłego roku, w trakcie rozmowy telefonicznej po zwycięstwie w wyborach prezydenckich. - Prezydent Trump zaprosił, a ja zawaliłem, to ja nie dograłem terminu - stwierdził.

W poniedziałek Mastalerek był pytany również w TVN24 o to, dlaczego nie doszło do spotkania Andrzeja Dudy z Donaldem Trumpem jeszcze przed inauguracją amerykańskiego prezydenta. Wówczas przekazał, że trwają ustalenia. - W tym czasie (od czasu zwycięstwa - red.) prezydent Duda kilkukrotnie rozmawiał z prezydentem Trumpem i są umówieni na spotkanie. Cały czas trwa ustalanie terminu - powiedział.

W kontekście obchodów Mastalerek odniósł się również do słów ministry edukacji Barbary Nowackiej, która w poniedziałek powiedziała, że "polscy naziści zbudowali obozy". Później polityczka przeprosiła za te słowa i uznała je za "oczywiste przejęzyczenie". Szef kancelarii Dudy przyznał, że wierzy ministrze. - Słowa były oburzające i to jeszcze w takim dniu. Natomiast kiedy się obejrzy to nagranie, czy obejrzy się całość, to wydaje mi się, że to jednak było przejęzyczenie, a przejęzyczyć się może każdy - powiedział