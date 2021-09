Nastolatka śmiertelnie zraniła babcię nożem. Została przewieziona do policyjnej izby dziecka

69-letnia kobieta zmarła po tym, jak została raniona nożem przez wnuczkę. Bezpośrednią przyczynę śmierci wykaże sekcja zwłok. Do tragicznego zdarzenia doszło w jednej z miejscowości w małopolskiej gminie Wiśniowa. Śledztwo trwa.

- Na miejscu policjanci przeprowadzili oględziny, w czynnościach uczestniczył prokurator. Przesłuchiwaliśmy świadków: sąsiadów, członków rodziny. Badaliśmy, czy do zranienia kobiety doszło w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia, wypadku, czy było to celowe działanie - przekazał rzecznik. Ze względu na delikatny charakter sprawy śledczy nie udzielają więcej informacji.

Nastolatka wymagała pomocy medycznej, przewieziono ją do krakowskiego szpitala. Stamtąd pojechała do policyjnej izby dziecka. W domu, w którym doszło do tragedii, policja nie notowała wcześniej przypadków przemocy. 14-latka nie sprawiała też problemów w szkole.