Polska Nie żyje Małgorzata Gowin. Jej zmagania z rzadką chorobą śledziły tysiące osób Oprac. Ewa Żebrowska |

Małgorzata Gowin Źródło zdj. gł.: Armia Gosi

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O śmierci Małgorzaty Gowin poinformowano w poniedziałek w mediach społecznościowych. Jej zmagania z rzadką chorobą autoimmunologiczną obserwowały tysiące osób. Kilka dni wcześniej sama przekazała, że jej stan zdrowia się pogorszył.

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Jak opisywała na portalu Zrzutka.pl, gdzie prowadzona była zbiórka na jej leczenie, na twardzinę układową zachorowała w wieku 33 lat. To przewlekła, rzadka choroba tkanki łącznej, która prowadzi do postępującego włóknienia skóry i narządów wewnętrznych, a w konsekwencji może powodować zaburzenia ich funkcjonowania.

Małgorzata Gowin wyjaśniała, że wraz z jej postępem stawała się coraz mniej samodzielna i potrzebowała pomocy w codziennych czynnościach. Aby wesprzeć zbiórkę na jej leczenie, na Facebooku powstała licząca pięć tysięcy członków grupa Armia Gosi. Przez swoją aktywność Małgorzata Gowin zwracała uwagę na kwestię chorób rzadkich i sytuację ludzi, którzy na nie chorują. Nagłaśniała też temat asystencji dla osób z niepełnosprawnością.

Pożegnała się z Armią Gosi

Jej bliscy opublikowali pożegnalny post, który Małgorzata Gowin przygotowała przed śmiercią dla osób wspierających ją w czasie choroby. "Cześć kochani, Jeśli to czytacie mnie z Wami już nie ma. Ostatni czas był bardzo trudny, dla mnie, dla rodziny, bliskich. Ciężko przyjąć do wiadomości, że się umiera kiedy głowa jeszcze pełna marzeń i planów".

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W pożegnalnym poście dziękowała także Armii Gosi. Podkreśliła, że dzięki skupionej wokół niej społeczności nawiązała ważne znajomości i przyjaźnie oraz otrzymała ogromne wsparcie podczas choroby. "Mimo że moje serce przestało walczyć, to może pamięć o mojej walce przetrwa jeszcze jakiś czas" - napisała.