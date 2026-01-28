Majątek Ziobry zabezpieczony. Jest decyzja sądu

Biedroń: Ziobro uciekł, dlatego że wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknie Źródło: TVN24

Dziennikarz RMF FM Tomasz Sikora ustalił, że doszło do zabezpieczenia majątku Zbigniewa Ziobry. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej uwzględnił trzeci wniosek Prokuratury Krajowej o wpisanie hipoteki.

Wcześniej ten sam sąd oddalił dwa wnioski PK w tej sprawie. W obu przypadkach powodem były błędy formalne. Śledczy od listopada starają się o wpisanie hipoteki w wysokości ponad 143 milionów złotych. Ich zdaniem taki mógł być koszt przestępstw zarzucanych Zbigniewowi Ziobrze.

Zmodyfikowany wniosek

Jak informował 13 stycznia rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, do sądu w Rawie Mazowieckiej trafił zmodyfikowany wniosek w sprawie obciążenia przymusową hipoteką nieruchomości Zbigniewa Ziobry

- Nie uległy zmianie zakres i cel zabezpieczenia, podstawa prawna, wysokość ani rodzaj zabezpieczanych należności, zakres majątku objętego zabezpieczeniem ani okoliczności faktyczne sprawy - przekazał Polskiej Agencji Prasowej prokurator Nowak.

Jak przypomniał prokurator Nowak, po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu Ziobry poprzez obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

- Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym (grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści) poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku - dodał.

26 zarzutów dla Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 milionów złotych z na remont Prokuratury Krajowej mimo braku podstaw prawnych.

Innym zarzutem wobec Ziobry jest ukrywanie przez niego dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla postępowań karnych - w tym dotyczące osób z jego otoczenia politycznego - co mogło służyć utrudnianiu śledztw i ochronie innych przed odpowiedzialnością karną. Wśród tych dokumentów jest list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wskazujący na podejrzenie wykorzystywania funduszu przez Solidarną Polskę w trakcie kampanii wyborczej - wątek ten jest często podnoszony przez posłów koalicji rządzącej.

Ziobrze grozi 25 lat pozbawienia wolności

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Do tej pory Ziobro, który ocenił zarzuty prokuratury jako "karkołomne" i pokazujące "determinację przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską", przebywał w Budapeszcie oraz w Brukseli. Prokuratura wystąpiła o unieważnienie Ziobrze paszportu oraz paszportu dyplomatycznego w połowie listopada. Obecnie oba dokumenty są unieważnione.

Obecnie Ziobro twierdzi, że jest objęty azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ubiegłego roku. Sam Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności", i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

Również politycy PiS ocenili, że nie ma podstaw, by Ziobro miał odpowiadać na zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Ich zdaniem to sprawa polityczna, a środki Funduszu były rozdysponowywane zgodnie z przepisami prawa.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

