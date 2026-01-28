Logo strona główna
Majątek Ziobry zabezpieczony. Jest decyzja sądu

Zbigniew Ziobro
Biedroń: Ziobro uciekł, dlatego że wie, że dzisiaj w Polsce przed wymiarem sprawiedliwości nie ucieknie
Źródło: TVN24
Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej obciążył przymusową hipoteką nieruchomość należącą do byłego ministra sprawiedliwości - podał RMF FM. Stało się to po tym, jak Prokuratura Krajowa przesłała do sądu trzeci, poprawiony wniosek w tej sprawie.

Dziennikarz RMF FM Tomasz Sikora ustalił, że doszło do zabezpieczenia majątku Zbigniewa Ziobry. Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej uwzględnił trzeci wniosek Prokuratury Krajowej o wpisanie hipoteki.

Wcześniej ten sam sąd oddalił dwa wnioski PK w tej sprawie. W obu przypadkach powodem były błędy formalne. Śledczy od listopada starają się o wpisanie hipoteki w wysokości ponad 143 milionów złotych. Ich zdaniem taki mógł być koszt przestępstw zarzucanych Zbigniewowi Ziobrze.

21 min
"Zawsze będę walczył, nikt mnie nie złamie". Wywiad ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie
"Zawsze będę walczył, nikt mnie nie złamie". Wywiad ze Zbigniewem Ziobrą w Budapeszcie

Opinie i wydarzenia

Zmodyfikowany wniosek

Jak informował 13 stycznia rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, do sądu w Rawie Mazowieckiej trafił zmodyfikowany wniosek w sprawie obciążenia przymusową hipoteką nieruchomości Zbigniewa Ziobry

- Nie uległy zmianie zakres i cel zabezpieczenia, podstawa prawna, wysokość ani rodzaj zabezpieczanych należności, zakres majątku objętego zabezpieczeniem ani okoliczności faktyczne sprawy - przekazał Polskiej Agencji Prasowej prokurator Nowak.

Jak przypomniał prokurator Nowak, po raz pierwszy w listopadzie ubiegłego roku prokurator wydał postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym na mieniu Ziobry poprzez obciążenie hipoteką przymusową należących do niego nieruchomości oraz zajęcie środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

- Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym (grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści) poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku - dodał.

Potrzebowała pomocy, "państwo zawiodło"
Potrzebowała pomocy, "państwo zawiodło"
Wniosek o Trybunał Stanu "jest przygotowany"
Wniosek o Trybunał Stanu "jest przygotowany"
Zbigniew Ziobro
Rząd powinien działać na rzecz sprowadzenia Ziobry do Polski? Sondaż

26 zarzutów dla Ziobry

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwości, że kierował zorganizowaną grupą przestępczą oraz wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Ziobro miał popełnić 26 przestępstw, między innymi wydawać swoim podwładnym polecenia łamania prawa, by zapewnić wybranym podmiotom dotacje z Funduszu Sprawiedliwości, ingerować w przygotowanie ofert konkursowych i dopuszczać do przyznawania środków nieuprawnionym podmiotom.

Prokuratura zarzuca też Ziobrze, że zdecydował o nielegalnym przekazaniu z Funduszu Sprawiedliwości 25 mln zł CBA na zakup inwigilującego oprogramowania Pegasus oraz 14 milionów złotych z na remont Prokuratury Krajowej mimo braku podstaw prawnych.

Innym zarzutem wobec Ziobry jest ukrywanie przez niego dokumentów, które mogły mieć znaczenie dla postępowań karnych - w tym dotyczące osób z jego otoczenia politycznego - co mogło służyć utrudnianiu śledztw i ochronie innych przed odpowiedzialnością karną. Wśród tych dokumentów jest list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, wskazujący na podejrzenie wykorzystywania funduszu przez Solidarną Polskę w trakcie kampanii wyborczej - wątek ten jest często podnoszony przez posłów koalicji rządzącej.

26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura
26 zarzutów dla Zbigniewa Ziobry. O co oskarża go prokuratura

Dariusz Kubik

Ziobrze grozi 25 lat pozbawienia wolności

Według śledczych Ziobro działał świadomie, by uzyskać korzyści majątkowe, osobiste i polityczne, działając na szkodę państwa. Biorąc pod uwagę przygotowane zarzuty, maksymalny wymiar kary, który może być orzeczony w tej sprawie, to 25 lat pozbawienia wolności.

Do tej pory Ziobro, który ocenił zarzuty prokuratury jako "karkołomne" i pokazujące "determinację przestępczej szajki, która dzisiaj rządzi Polską", przebywał w Budapeszcie oraz w Brukseli. Prokuratura wystąpiła o unieważnienie Ziobrze paszportu oraz paszportu dyplomatycznego w połowie listopada. Obecnie oba dokumenty są unieważnione.

Obecnie Ziobro twierdzi, że jest objęty azylem politycznym i ochroną międzynarodową przez władze Węgier, które uznały, że grożą mu prześladowania polityczne. Decyzja ta zapadła w grudniu ubiegłego roku. Sam Ziobro oświadczył, że pozostanie za granicą do czasu, gdy "w Polsce zostaną przywrócone rzeczywiste gwarancje praworządności", i że wybiera "walkę z politycznym bandytyzmem i bezprawiem".

OGLĄDAJ: "W historii nie mieliśmy takiej skali rozliczeń". Czasu jest coraz mniej
pc

"W historii nie mieliśmy takiej skali rozliczeń". Czasu jest coraz mniej

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Również politycy PiS ocenili, że nie ma podstaw, by Ziobro miał odpowiadać na zarzuty dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Ich zdaniem to sprawa polityczna, a środki Funduszu były rozdysponowywane zgodnie z przepisami prawa.

Sejm uchylił immunitet Ziobrze 7 listopada w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić prokuratura w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził również zgodę na jego zatrzymanie i aresztowanie. Tego samego dnia prokuratura wydała postanowienie o przedstawieniu Ziobrze 26 zarzutów, a także o zatrzymaniu go i przymusowym doprowadzeniu przez ABW, co okazało się jednak nieskuteczne z powodu nieobecności byłego ministra w Polsce.

OGLĄDAJ: Kamper sprawiedliwości. Zobacz reportaż, którego boi się Telewizja Republika
Konkret24. Ziobro: "nie wiedziałem, że uruchomią postępowanie". Przypominamy kalendarium zdarzeń

Kamper sprawiedliwości. Zobacz reportaż, którego boi się Telewizja Republika

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/akw

Źródło: rmf24.pl, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Radek Pietruszka

Zbigniew ZiobroSądProkuratura KrajowaFundusz Sprawiedliwości
