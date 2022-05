Nie żyje Maja Lidia Kossakowska. Miała 50 lat

czytaj dalej

W Tokio dojdzie do spotkania grupy Quad czyli Czterostronnego Dialogu Bezpieczeństwa (Quadrilateral Security Dialogue). Nieformalny sojusz Stanów Zjednoczonych, Japonii, Indii i Australii ma ogromny potencjał do działania w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i stabilności w Azji, do tej pory jednak niemal nie tworzył wspólnych inicjatyw. Grupę łączy duża nieufność wobec działań Chin, ale czy to sprawi, że współpraca się zacieśni? Jakie inne cele może mieć Quad i czego można się spodziewać po jego wtorkowym szczycie?