Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dron nad budynkami rządu. Wiceszef MSWiA: użyto pewnych technik

belweder dron
Duszczyk: dron został ściągnięty
Źródło: TVN24
Użyto pewnych technik, które spowodowały, że ten dron nie mógł dalej latać - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" wiceszef MSWiA Maciej Duszczyk. Odniósł się do poniedziałkowego incydentu z dronem nad budynkami rządowymi.

Premier Donald Tusk poinformował w poniedziałek, że Służba Ochrony Państwa zneutralizowała drona operującego nad budynkami rządowymi i Belwederem w Warszawie.

W sprawie zatrzymano dwóch obywateli Białorusi. Rzecznik SOP poinformował, że do zdarzenia doszło po godzinie 19, a cała akcja trwała kilka minut.

Dron w Warszawie. "Państwo zadziałało"

- Dron latał w rejonach, w których nie powinien. Został ściągnięty na dół - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" Maciej Duszczyk, wiceszef MSWiA.

Maciej Duszczyk
Maciej Duszczyk

Na pytanie o to, co to znaczy, że został ściągnięty, Duszczyk odparł, że "użyto pewnych technik, które spowodowały, że ten dron nie mógł dalej latać". - Zatrzymano również osoby, które sterowały tym dronem - wskazał.

- Prowadzone jest obecnie postępowanie, te osoby zostały przesłuchane w nocy. Zobaczymy, jaki będzie wynik całych tych procedur - przekazał.

- To bardzo szybko zadziałało. Pojawił się dron i szybko został zneutralizowany, osoby zostały zatrzymane, państwo zadziałało - powiedział wiceszef MSWiA.

Ustawa o pomocy Ukraińcom. "Prezydent zmusił rząd"

W "Rozmowie Piaseckiego" pojawił się też dyskutowany ostatnio temat świadczeń dla obywateli Ukrainy. Przypomnijmy: rząd w ubiegłym tygodniu przyjął projekt ustawy o pomocy Ukraińcom. - Przyjęty przez rząd projekt ustawy wprowadza całościowy system uzależnienia wszystkich świadczeń dla wszystkich cudzoziemców od aktywności zawodowej w Polsce - mówił wówczas szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Ta ustawa, którą dzisiaj przyjęła Rada Ministrów, jest oczywistą odpowiedzią na nieuzasadnione i niemądre weto pana prezydenta (Karola) Nawrockiego - dodał.

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy Ukraińcom. "Dwa filary"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Rząd przyjął projekt ustawy o pomocy Ukraińcom. "Dwa filary"

- Cel rządu, cel pana prezydenta jest bardzo podobny. Mieliśmy troszkę inne podejście, również jeśli chodzi o czas, kiedy można byłoby to zrobić - wskazał Duszczyk w "Rozmowie Piaseckiego".

- Przypomnę, że nad uszczelnieniem systemu ochrony zdrowia oraz świadczeń na rzecz rodziny ja pracowałem od grudnia poprzedniego roku, ponieważ w listopadzie w Sejmie już powiedziałem o tym, że taka jest konieczność, że Polska ma dużą liczbę cudzoziemców i musimy w tym momencie zadziałać - powiedział.

Wiceszef MSWiA wskazał, do czego prezydent "zmusił" rząd. - Zmusił nas do połączenia dwóch ustaw, czyli tej ustawy, która reguluje kwestie uchodźców wojennych z Ukrainy w Polsce oraz tej ustawy, która uszczelnia system ochrony zdrowia oraz świadczeń na rzecz rodziny - przekazał.

Ograniczenia dla obywateli Ukrainy. Mniej świadczeń w opiece zdrowotnej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ograniczenia dla obywateli Ukrainy. Mniej świadczeń w opiece zdrowotnej

Zdrowie

- Tej ustawy w tydzień czy dwa tygodnie by się nie udało zrobić - powiedział Duszczyk. - Gdybyśmy nie pracowali kilka miesięcy, to dzisiaj byśmy mieli kadłubkowe rozwiązanie - dodał.

Wiceszef MSWiA tłumaczył, że "musieliśmy znaleźć pewnego rodzaju kompromis". - To jest nie tylko kwestia napisania ustawy, ale również pewnego rodzaju kompromisu politycznego, który wokół tego musiał być - zauważył.

Co oznaczałoby weto prezydenta?

Duszczyk odpowiedział też na pytanie, co oznaczałoby weto prezydenta dla ustawy. - To oznacza to, że mamy gigantyczne kolejki, zarówno w urzędach ds. cudzoziemców, jak i w urzędach wojewódzkich - przekazał. Podał też przykład osób pracujących w firmach transportowych, które 1 października stracą prawo do przekraczania granicy.

- Rozpisaliśmy sobie konsekwencje weta na bardzo szczegółowe zadania.  Ja, osoba, która zajmuje się migracjami od 30 lat, muszę powiedzieć, mam niewiele włosów na głowie już, ale mi wszystkie stanęły - powiedział.

- Będzie gigantyczne zamieszanie, chaos, będą gigantyczne straty,  ale również wydatki - ostrzegał. - Racjonalnie jest podpisać tę ustawę - ocenił.

Zapowiedź ustawy wygaszającej pomoc dla Ukraińców

Wiceszef MSWiA powiedział też, że rząd będzie pracował nad przedłużeniem założeń ustawy do 2027 r. - To będzie ustawa o wygaszeniu w ogóle już pomocy dla Ukraińców - poinformował.

Jak przekazał, to było "jedno z zadań stawianych przez premiera". - Kategoria uchodźców zniknie w ogóle, to będą pobyty czasowe - zapowiedział.

"Polacy jeździli do pracy za granicę i słyszeli podobne rzeczy, jak teraz Ukraińcy"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Polacy jeździli do pracy za granicę i słyszeli podobne rzeczy, jak teraz Ukraińcy"

Joanna Rubin-Sobolewska, Katarzyna Korzeniowska

Jeśli ustawa przejdzie przez Sejm i Senat, a później podpisana zostanie przez prezydenta, to "w ciągu 2026 roku olbrzymia część z tych osób zmieni swój status i w tym momencie ustawa będzie mogła być wygaszona" - przekazał Duszczyk.

Wiceszef MSWiA o swojej dymisji

Wiceszef MSWiA zapytany został także o swoje odejście z rządu. - Zgodnie z rozmową z ministrem Kierwińskim i marszałkiem Hołownią, a szczególnie z panem premierem, do końca października zostanę (wiceministrem - przyp. red.) - powiedział.

-  Następnie zostanę w systemie dotyczącym migracji, przygotowując strategię państwa na zmieniające się okoliczności. W listopadzie będzie można powiedzieć, że już nie jestem wiceministrem - poinformował.

OGLĄDAJ: Maciej Duszczyk
Duszczyk

Maciej Duszczyk

Duszczyk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
MSWiADrony
Czytaj także:
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Podczas pościgu uderzył w dwa radiowozy, padły strzały
Trójmiasto
Ciężarówka w dziurze
Ciężarówka wpadła do ogromnej dziury w drodze
METEO
Doprowadzenie księdza na posiedzenie aresztowe
Młody mężczyzna zmarł w mieszkaniu księdza. Rusza proces
Katowice
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Wstrzymana produkcja
BIZNES
Jeden z zatrzymanych mężczyzn
Bili, dusili, grozili śmiercią. Ofiara uciekła z jadącego auta
Poznań
Karol Nawrocki i Frank-Walter Steinmeier
Nawrocki powitany w Berlinie
Tak park ma wyglądać po zakończeniu prac
Lamus wraca na powierzchnię. Za 15 milionów złotych
Łódź
Zawalił się fragment sufitu w galerii handlowej
Zawalił się fragment sufitu w kinie. Część sklepów nadal zamknięta
Kujawsko-Pomorskie
LEKTURY
Nowa lista lektur. Co mają czytać dzieci w szkole po reformie Barbary Nowackiej?
Justyna Suchecka
Szkoła na Bemowie otwarta 1 września 2025
Teraz się zacznie! Oto podstawy szkoły, którą zapowiada Barbara Nowacka
Justyna Suchecka
imageTitle
Arkadiusz Gołaś zginął dwadzieścia lat temu. "Strasznie nam go brakuje"
EUROSPORT
galeria handlowa, zakupy, niedziela handlowa
Domański chce powrotu niedziel handlowych. "Nie ma zgody w koalicji"
BIZNES
Izraelskie czołgi na granicy z Gazą
"Gaza płonie". Media: izraelskie czołgi wjechały do miasta
Policjanci odzyskali wózek
Ukradła wózek z przedszkola
Białystok
Upał w Hiszpanii
Mają za sobą najgorętsze lato w historii
METEO
Air Peace
Samolot wypadł z pasa, obaj piloci pod wpływem alkoholu
Uciekł tuż sprzed maski ciężarówki. "Nic by z niego nie zostało"
"Nic by z niego nie zostało"
Kujawsko-Pomorskie
Błyskawica
Gdzie jest burza? Błyska się w części kraju
METEO
imageTitle
Piękny gest wobec odchodzącego mistrza
EUROSPORT
Donald Trump
Trump pozywa czołową amerykańską gazetę
BIZNES
Zniszczone liście z powodu suszy
Dlaczego drzewa zachowują się tak, jakby był koniec października?
Franciszek Wajdzik
Zderzenie trzech ciężarówek w Imielnicy
Zderzenie trzech ciężarówek. Strażacy uwolnili zakleszczonego kierowcę
WARSZAWA
Nutrie nad zalewem w Parzęczewie
Jest ich coraz więcej, ale wciąż mamy szansę na uniknięcie masakry
Piotr Krysztofiak , Małgorzata Goślińska
Auta zderzyły się na al. Książąt Polskich
Zderzył się z autobusem miejskim. 44-letni kierowca nie żyje
Łódź
Światłowody dotrą do miejsc, gdzie operatorom nie opłacało się wcześniej inwestować
Ministerstwo rozważa nowy obowiązek dla budujących domy
BIZNES
imageTitle
Światowe władze kolarskie uderzają w Hiszpanię. "Niedopuszczalne"
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Nawrocki w niemieckich mediach. Mówi o "byciu przygotowanym" do wojny
Sekretarz stanu Marco Rubio
Putin ośmielony po spotkaniu z Trumpem? "Nie powiedziałbym"
imageTitle
Dramatyczne sceny. Amerykanka zasłabła na murawie
EUROSPORT
imageTitle
"On jest z innej planety". Nieziemska premia Duplantisa za rekord i złoto
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica