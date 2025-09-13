Tusk o "stanie najwyższej gotowości"

Wcześniej o rozpoczęciu operowania wojskowego lotnictwa w naszej przestrzeni powietrznej poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
"Działania te mają charakter prewencyjny i są ukierunkowane na zabezpieczenie przestrzeni powietrznej i ochronę obywateli, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonego obszaru" - dodano.
Z powodu działań lotnictwa wojskowego lotnisko w Lublinie oraz strefa kontrolowana wokół lotniska zostały zamknięte dla operacji lotniczych" - przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.
Autorka/Autor: js/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Albert Zawada