Mieli siebie, dziecko w drodze i namiot w parku. Uczą się normalnie żyć

Katarzyna Pasikowska-Poczopko
Katarzyna Pasikowska-Poczopko
Łukasz, Weronika i mała Alicja w "Nowym Początku"
Łukasz, Weronika i mała Alicja w "Nowym Początku"
Źródło: TVN24
Weronika była w ciąży, Łukasz nie wyobrażał sobie, by żyli osobno. Nie mieli domu. Zamieszkali w namiocie w parku - zimą. Patryk razem z chorującą mamą musiał w maturalnej klasie uciekać z wynajętego mieszkania i od niezapłaconych rachunków. Gdyby nie otrzymana pomoc, skończyliby na ulicy albo próbowali żyć bez tej drugiej, najważniejszej osoby.Artykuł dostępny w subskrypcji

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

- Czułem wstyd - wspomina Patryk. - Wstyd przed zwierzeniem się komukolwiek, wstyd przed rozmawianiem z rówieśnikami… Poczucie własnej wartości w takiej sytuacji zupełnie spada. To jest niepewność, co przyniesie jutro, nawet pogoda jest zagrożeniem. Strach przed ludźmi, bo nie masz bezpiecznego kąta, w którym możesz się schować - wypłakać się czy odpocząć.

Bezdomność po polsku to nie tylko stereotypy - alkohol, narkotyki, smród i brud - ale także zwykła, szara codzienność. Nagła utrata pracy, nagłe załamanie zdrowia - coś, co może się przydarzyć każdemu z nas.

Jak sobie z tym radzić, jak z tego wyjść, gdy bezduszny system widzi w bezdomnych jedynie osoby i ich płeć? A tak patrząc, rozdziela z automatu połączone uczuciami i relacjami pary: małżonków albo matkę z synem. Czy można inaczej?

Namiot

Katarzyna Pasikowska-Poczopko
Katarzyna Pasikowska-Poczopko
Dziennikarka TVN24
