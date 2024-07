Szłapka: PKW powinna dokładnie przyjrzeć się finansowaniu Prawa i Sprawiedliwości

PiS w oczywisty sposób naruszył ustawę o finansowaniu partii politycznej i wiedział o tym Jarosław Kaczyński już pięć lat temu - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka. Odniósł się do ujawnionego listu prezesa PiS do byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Jarosław Kaczyński w 2019 roku napisał list do Zbigniewa Ziobry, w którym zwrócił się o "natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej". Treść korespondencji przytoczyła "Gazeta Wyborcza". Prezes PiS ostrzegał, że przypadki nieprawidłowości "mogą przynieść fatalne skutki z punktu widzenia przebiegu kampanii".

Do tej sprawy odniósł się we wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" minister do spraw Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Został zapytany, czy wyobraża sobie wymazanie Prawa i Sprawiedliwości z politycznej, partyjnej mapy Polski. - Myślę, że nie. Ja bym chciał jednak, żeby wszystkie osoby, które były odpowiedzialne za nieprawidłowości, przekręty czy kradzieże, po prostu poniosły odpowiedzialność - powiedział. Dodał, że "zdelegalizowanie jakiejkolwiek partii będzie skutkowało tym, że ci sami ludzie się zorganizują w inną".

- To, co uważam jest rzeczą z mojej perspektywy konieczną do zrobienia, ale to jest decyzja Państwowej Komisji Wyborczej, nie moja, to jest dokładne przyjrzenie się finansowaniu Prawa i Sprawiedliwości w ostatnich latach i moim zdaniem odebranie subwencji - mówił.

Dodał, że w tej sprawie przez ostatnie pięć lat złożył dwa zawiadomienia do prokuratury i wiele razy informował PKW, bo "tam jest bardzo dużo nieprawidłowości". - I tu nie tylko mówię o Funduszu Sprawiedliwości, który jest oczywisty, ale wykorzystywanie ministerstw i tak dalej. To nielegalne finansowanie i partii, i kampanii wyborczej - powiedział Szłapka.

Przypomniał, że "Nowoczesna za bardzo niewielki błąd straciła w 2015 roku całą subwencję". - A PiS jednak w oczywisty sposób naruszył ustawę o finansowaniu partii politycznej i wiedział o tym Jarosław Kaczyński już pięć lat temu, jak wiemy - powiedział minister.

Szłapka: PiS powinno stracić subwencję

- Prawo i Sprawiedliwość wykorzystywało nielegalnie środki zewnętrzne do tego, żeby finansować kampanię wyborczą. Osoby, które świadomie dopuszczały się tego, czy miały wiedzę jak Jarosław Kaczyński, powinny odpowiedzieć karnie w tej sprawie. A cała formacja powinna stracić subwencję - ocenił.

Jak zauważył, "walka była absolutnie nierówna". - Żadna inna partia w Polsce nie mogła sobie pozwolić na tego typu rodzaje finansowania - dodał. - Fundusz Sprawiedliwości, wykorzystywanie spółek Skarbu Państwa, wykorzystywanie ministerstw. Wiemy, że całe dwa miliardy, które zostały przekazane na telewizję publiczną, były w zasadzie jednym wielkim spotem Prawa i Sprawiedliwości - wymieniał.

- Z mojej perspektywy Prawo i Sprawiedliwość wypełnia przesłanki do tego, żeby odebrać jej subwencje. I przynajmniej kilkudziesięciu polityków Prawa i Sprawiedliwości, tak na pierwszy rzut oka z prezesem Kaczyńskim na czele, z (Mateuszem) Morawieckim, z (Beatą) Szydło, można wymienić, spełnia przesłanki do tego, żeby mieć postawione zarzuty prokuratorskie i odpowiadać karnie w bardzo wielu poważnych sprawach - powiedział Szłapka.

Autorka/Autor:js

Źródło: TVN24