Polska Lidia Grychtołówna nie żyje Oprac. Maciej Wacławik |

Lidia Grychtołówna Źródło zdj. gł.: Zbigniew Meissner/PAP

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Nekrolog opublikowano na stronie internetowej nestorki polskiej pianistyki. "Lidia Grychtołówna zmarła 18 listopada w Warszawie. Miała 98 lat" - czytamy. Pianistkę pożegnał również m.in. urząd miejski w Rybniku - mieście, w którym się urodziła oraz którego była honorową obywatelką - i radiowa Dwójka.

Laureatka Konkursu Chopinowskiego jeszcze w sierpniu wystąpiła dwukrotnie w Krakowie. W ramach Festiwalu "Wawel o zmierzchu" wykonała m.in. utwory Fryderyka Chopina, a podczas festiwalu "Muzyka w Starym Krakowie" wykonała Koncert fortepianowy A-dur Wolfganga Amadeusza Mozarta z towarzyszeniem Orkiestry Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Macieja Tworka.

- Nie powiem, że cały czas się pławię w szczęściu, bo tak nie było i nie jest. Ale osiągnęłam to, czego pragnęłam. Przede wszystkim w tym wieku mało kto naprawdę gra, a ja jeszcze mogę to robić. Jestem za to wdzięczna moim rękom. Muszę grać i już! - mówiła na antenie Polskiego Radia.

Muzyka Lidii Grychtołówny rozbrzmiewała na całym świecie

"Była symbolem wielkiej kultury wykonawczej i symbolem ciągłości tradycji pianistycznej. Jej artystyczna droga obejmowała niemal całe dzieje powojennej kultury muzycznej - od występów u boku Stanisława Skrowaczewskiego po udział w pracach jury Konkursu Chopinowskiego" - napisano na profilu radiowej Dwójki na Facebooku.

"Odejście prof. Grychtołówny to niepowetowana strata dla świata muzyki, ale i dla Rybnika, z którym była tak silnie i serdecznie związana. Choć Jej muzyka rozbrzmiewała w największych salach koncertowych na całym świecie, serce prof. Lidii Grychtołówny zawsze biło dla rodzinnego Rybnika. Podczas swoich wizyt w naszym mieście z czułością podkreślała tę wyjątkową więź" - czytamy na stronie Urzędu Miasta Rybnika.

Współpracowała z największymi

Lidia Grychtołówna urodziła się 18 lipca 1928 roku. Gry na fortepianie zaczęła się uczyć od swojej matki już w wieku trzech lat. Mając niespełna pięć lat, dała swój pierwszy publiczny koncert. Podczas II wojny światowej pozostawała pod pedagogiczną opieką Karola Szafranka.

Studia pianistyczne odbyła w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Katowicach u prof. Wandy Chmielowskiej (1945-1951), otrzymując dyplom z najwyższym odznaczeniem, a aspiranckie w Krakowie i Warszawie u prof. Zbigniewa Drzewieckiego (1951-1955). W latach 1957-1958 uczestniczyła w kursach mistrzowskich prowadzonych przez Artura Benedettiego Michelangeliego w Arezzo i Bolzano.

Jako pianistka debiutowała w 1953 roku w Katowicach z Orkiestrą Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Stanisława Skrowaczewskiego. Rok później wystąpiła w Anglii. Pierwsza transmisja telewizyjna koncertu symfonicznego z jej udziałem miała miejsce 11 października 1957 roku.

Brała udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych w Dusznikach, Dubrowniku, Bergen, Atenach, Sorrento, Toarminie, Perth, La Chaise-Dieu, Adelaidzie i Warszawie. Występowała m.in. w Pałacu Narodów w Genewie z okazji Dnia ONZ (1965), Pałacu Sanssouci w Poczdamie, podziemiach Pałacu Dioklecjana w Splicie, drezdeńskiej galerii Zwinger i Zamku Sforzów w Mediolanie.

Koncertowała w wielu krajach Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, na Kubie, w Australii, Tajlandii, Chinach i Japonii, gdzie współpracowała z wybitnymi dyrygentami, takimi jak Constantin Silvestri, William Steinberg, Wolfgang Sawallisch, Roberto Benzi, Hiroyuki Iwaki, Stanisław Wisłocki, Henryk Czyż, Witold Rowicki, Antoni Wit czy Wojciech Rajski.

Jej gra "zmuszała do podziwu"

Grychtołówna była laureatką międzynarodowych konkursów pianistycznych w Warszawie (V Konkurs Chopinowski, VII nagroda, 1955), Berlinie (Konkurs im. Schumanna, III nagroda, 1956), Bolzano (Konkurs im. Busoniego, nagroda specjalna, 1968) i Rio de Janeiro (nagroda specjalna, 1959).

Miała bardzo szeroki repertuar - od muzyki baroku do klasyków XX w. Szczególnie często wykonywała utwory Ludwiga van Beethovena, Fryderyka Chopina i Roberta Schumanna. W swoim dorobku artystycznym miała także wiele nagrań radiowych i telewizyjnych.

Po publikacji płyty z nagraniami impromptus i scherz Chopina krytyk francuskiego pisma "Diapason" napisał: "Płyta pasjonująca, wzorowa. Lidia Grychtołówna zmusza do podziwu swoją witalnością, swoją osobowością a la Martha Argerich. Potrafi wygrać wszystkie odcienie, wszystkie kolory i nie wiadomo co bardziej podziwiać: jej unerwione uderzenie, jej staccato a la Horowitz, jej czuły liryzm czy cudowne frazowanie" - czytamy w biogramie pianistki na stronie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

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Była również profesorem Uniwersytetu im. Jana Gutenberga w Mainz (Moguncji), gdzie prowadziła swoją klasę fortepianu. Artystka zasiadała w jury Konkursów Chopinowskich w Warszawie (1980, 1985, 1990, 1995 i 2000) oraz Konkursu Chopinowskiego w Miami (1990).

Otrzymała wiele nagród i odznaczeń, m.in. Złoty Medal Miasta Mediolanu, Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki II stopnia, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i Złoty Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".