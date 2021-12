Lex TVN przyjęte. Protesty w polskich miastach. "Zasłużyliśmy na wolne media"

Po przyjęciu przez większość sejmową lex TVN, w niedzielę w wielu polskich miastach odbywają się protesty w obronie TVN i innych wolnych mediów. - Jesteśmy tu dlatego, bo uważamy, że decyzja, którą podjął Sejm, jest niezgodna ze standardami państwa demokratycznego - mówił uczestnik demonstracji w Krakowie. W ocenie jednej z demonstrujących w Kołobrzegu lex TVN jest "nie do przyjęcia dla ludzi, którzy kochają wolność".

Sejmowa większość przyjęła w piątek lex TVN, czyli nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, odrzucając tym samym weto Senatu. Decyzja należy teraz do prezydenta. Przepisy te, autorstwa posłów PiS, w zgodnej opinii komentatorów wymierzone są w niezależność stacji TVN.

Dziś po południu w wielu polskich miastach odbywają się manifestacje w obronie TVN i innych wolnych mediów.

"Chcę żyć w państwie demokratycznym"

Na proteście w Kołobrzegu jedna z manifestujących tłumaczyła, że jest na demonstracji, ponieważ jest obywatelką. - Obywatel ma swoje prawa i obowiązki. A prawem jest wyrażenie tego, co się ma na myśli, tego, co się czuje. Chcę żyć w państwie demokratycznym, a w państwie demokratycznym się niestety nie urodziłam i doskonale pamiętam, co było wcześniej, nie chce wrócić do tych czasów - mówiła.

- W całej Polsce są protesty, bo to, co wyprawia władza, jest nie do zaakceptowania. Nie do przyjęcia dla ludzi, którzy kochają wolność, którzy chcą żyć w praworządnym kraju, którzy chcą mieć wybór, chcą mieć dostęp do rzetelnej informacji, do prawdy - powiedziała Danuta Kasperska z kołobrzeskiego Komitetu Obrony Demokracji.

Kołobrzeg. Protesty w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24

"Zasłużyliśmy na wolne media"

Uczestnik manifestacji na krakowskim Rynku Głównym tłumaczył, że lex TVN jest "absolutne nie do przyjęcia, jest niezgodna ze standardami państwa demokratycznego". - Po prostu musimy się temu stanowczo sprzeciwić - dodał.

Wałbrzych. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24

- Chciałbym mieć po prostu wolne media. Zasłużyliśmy na to. My, Polacy, zasłużyliśmy na wolne media - powiedział inny manifestujący. Kolejny zwrócił uwagę, że "TVN i inne wolne media dają możliwość wyboru, pluralizm informacyjny".

Uczestniczki krakowskiej manifestacji – matka i córka - zaznaczyły, że są na proteście po to, by "bronić demokracji, by bronić wolnych mediów". – To, co się dzieje, jest zaprzeczeniem wolnego państwa. Obie się z tym zgadzamy. PiS zawłaszcza wszystko, a tak nie może być – tłumaczyły.

"To zamach na każdego z nas"

- To, co się dzieje z TVN-em, to łamanie naszych praw człowieka, czyli dostępu do informacji i pluralistycznych mediów. To jest łamanie demokracji - komentował uczestnik manifestacji w Dębicy.

- W tej chwili po raz kolejny podnosi się rękę na niezależność mediów. To, że tę ustawę potocznie nazwano lex TVN, nie oznacza, że tylko TVN jest zagrożony. Zagrożone są małe, wolne media, media obywatelskie, które zostaną wyłączone - mówiła uczestniczka protestów w Wałbrzychu.

Tychy. Protest w obronie TVN i innych wolnych mediów TVN24

Protestujący w Tychach ocenił, że lex TVN to "zamach na wolność mediów w naszym kraju". - To jest zamach nie tylko na waszą telewizję, to zamach na każdego z nas - dodał w rozmowie z TVN24.

