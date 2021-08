Podpisał apel w obronie TVN, kilka dni później stracił pracę. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich reaguje

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich broni dziennikarza Radia Gdańsk

W obronie zwolnionego dziennikarza stanęło Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które w piątek wydało oświadczenie tej sprawie. Onet przypomniał, że kilka tygodni temu organizacja ta poparła projekt nowelizacji ustawy medialnej, nazywanej lex-TVN. "Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP z najwyższym niepokojem przyjmuje informacje o rozwiązaniu umowy z red. Marcinem Mindykowskim przez Radio Gdańsk i apeluje do kierownictwa Radia o przywrócenie go do pracy" – czytamy w komunikacie.

SDP podkreśliło, że "w niniejszym stanowisku nie odnosi się do treści apelu podpisanego przez dziennikarza, pragnie jednak zwrócić uwagę, iż wykorzystując uprzywilejowaną pozycję pracodawcy wobec tak zatrudnionego od dziewięciu lat dziennikarza pozbawia się go pracy bez żadnego socjalnego zabezpieczenia i bez próby racjonalnego uzasadnienia tego działania". "Takie traktowanie dziennikarzy zagraża wolności słowa i psuje debatę publiczną w Polsce. Dlatego zwracamy się z apelem do kierownictwa Radia Gdańsk o ponowne rozważenie sprawy i przywrócenie do pracy red. Marcina Mindykowskiego" – wskazano.