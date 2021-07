Lex TVN. Prawie 100 podpisów pod apelem dziennikarzy w obronie stacji TVN

Pod listem otwartym w obronie telewizji TVN podpisało się niemal stu dziennikarzy. Wśród sygnatariuszy znalazło się sześciu redaktorów naczelnych różnych polskich mediów. Jak czytamy w liście, "w ostatnich miesiącach rząd PiS przeszedł od słów do czynów". "Nie przedłuża TVN koncesji na nadawanie, a w Sejmie forsuje ustawę, która ma zmusić właściciela stacji do sprzedania swoich udziałów podmiotowi przychylnemu władzy. Dzieje się tak mimo licznych ostrzeżeń i apeli, także zagranicznych, o zaniechanie ataku na stację" - przypomniano w apelu.

We wtorek sejmowa komisja kultury i środków przekazu przyjęła projekt ustawy anty-TVN i przesłała go do dalszych prac. Do projektu wprowadzono dwie poprawki - jedną złożoną przez Marka Suskiego, przedstawiciela wnioskodawców, a drugą autorstwa Kukiz 15', co powoduje, że partia rządząca może liczyć na przychylność tego koła poselskiego w głosowaniu.