Wypadek na lotnisku. Ranni żołnierze

Dwie osoby poszkodowane w zdarzeniu na lotnisku w Lesznie - takie są wstępne informacje. Wiadomo, że na płycie lotniska pojawili się ratownicy medyczni, którzy udzielali pomocy dwóm spadochroniarzom. Jak ustalił portal tvn24.pl do zdarzenia doszło podczas ćwiczeń żołnierzy. Poszkodowani są transportowani do szpitali w Poznaniu.

"Zaliczyli twarde lądowanie"

- Skoki przebiegały w taki sposób, że po otwarciu czaszy spadochronu, przed strefą lądowania skoczek miał do wykonania trzy zakręty. To zostało wykonane. Nie jestem skoczkiem, więc nie umiem ocenić, na ile to było poprawne. W każdym razie wygląda na to, że prędkość zniżania skoczków była za duża. Trudno mi powiedzieć, czy mogli w tej sytuacji jakoś inaczej zareagować. Zaliczyli twarde lądowanie, a to zawsze może się wiązać z urazami - powiedział tvn24.pl Michał Graczyk, prezes Lotniska w Lesznie.