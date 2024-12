Kościół ma "coraz dalej idące oczekiwania". Nowacka zabrała głos w sprawie lekcji religii

Nowacka: dialog jest ważny, jednak nie zawsze udaje się osiągnąć porozumienie

- Jeżeli jedna strona uważa, że ma prawo weta, no to my się nie zgadzamy z tym prawem weta Episkopatu do rozporządzeń MEN - stwierdziła. Powiedziała, że "temat lekcji religii jest zakończony". - Kiedy stanowisko Kościoła się nie zmienia, czyli (strona kościelna - red.) stawia warunek, że musi być obowiązkowa religia bądź etyka i wtedy będziemy stopniowo mogli ograniczać lekcje religii, to nie wydaje nam się możliwe, bo to jest blokowanie działań rządu, które nie jest zgodne z prawem ani potrzebne - oceniła. Nowacka zaznaczyła, że rodzice, dzieci i nauczyciele religii "muszą wiedzieć, co je czeka w następnym roku szkolnym".