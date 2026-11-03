Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która przejęła kierowanie TK, zwołała na 3 listopada, na godzinę 15.30 Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego, które podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące TK. Zgromadzenie składa się ze wszystkich sędziów. Wszystkich, czyli właściwie ilu? To kluczowe pytanie i wcale nie ma na nie oczywistej odpowiedzi. Prawnicy, którym je zadaliśmy, są podzieleni.

Trybunał, tak zapisano w konstytucji, składa się z 15 sędziów.

Przed Zgromadzeniem Ogólnym

Przed rozpoczęciem posiedzenia trwa próba sił. Po raz pierwszy większość w TK mogą mieć sędziowie wybrani przez obecną większość sejmową. Takich sędziów jest ośmioro. Tych, wybranych wcześniej przez Sejm poprzedniej kadencji - siedmiu.