Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Kwestionowana izba Sądu Najwyższego zawiesiła sędziego Iwańca

Jakub Iwaniec
Nowak o szczegółach wniosku o uchylenie immunitetu sędziego Iwańca
Źródło: TVN24
Kwestionowana Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego zawiesiła w czynnościach służbowych na trzy miesiące, do 17 lutego przyszłego roku, warszawskiego sędziego Jakuba Iwańca.

Tym samym izba nie zakwestionowała decyzji ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka z początku listopada o przerwie w czynnościach sędziego Iwańca, która miała związek z podejrzewaniem przestępstwa prowadzenia przez sędziego pojazdu w stanie nietrzeźwości i kolizji 11 października w Rejowcu Fabrycznym.

Poniedziałkowa uchwała kwestionowanej Izby Odpowiedzialności Zawodowej SN w składzie dwojga sędziów i ławnika zapadła jednogłośnie. - Ten okres zawieszenia jest podyktowany tym, że w tym czasie, zdaniem Sądu Najwyższego, prawdopodobnie zostanie rozpoznana sprawa immunitetowa za zarzucany sędziemu czyn - powiedziała przewodnicząca składu sędzia Barbara Skoczkowska.

Jakub Iwaniec
Jakub Iwaniec
Źródło: TVN24

Decyzja Żurka w sprawie Iwańca

O zarządzeniu przerwy w czynnościach sędziego minister sprawiedliwości informował wieczorem 4 listopada na portalu X. Taka decyzja - zgodnie z przepisami - musi być "niezwłocznie" skontrolowana przez sąd.

W zamieszczonym 4 listopada wideo Żurek podkreślał, że Iwaniec, który pełnił również funkcję lokalnego rzecznika dyscyplinarnego dla sędziów, powinien świecić przykładem i przestrzegać prawa. Żurek przypominał, że "jak twierdzi prokuratura, prowadził on pojazd pod wpływem alkoholu i doprowadził do kolizji". Według obrony sędziego to nie sędzia Iwaniec siedział za kierownicą auta, tylko był jego pasażerem.

"Musi zostać zawieszony". Minister podjął decyzję
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Musi zostać zawieszony". Minister podjął decyzję

Uchylane zarządzenia o przerwie

Tymczasem tego samego dnia, czyli 4 listopada – kilka godzin wcześniej – Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN zdecydowała o uchyleniu takiego zarządzenia o przerwie w czynnościach Iwańca, w tej samej sprawie, wydanego 17 października przez prezesa sądu rejonowego.

Izba podjęła taką decyzję, gdyż w momencie wydania tamtego zarządzenia Iwaniec był objęty inną przerwą w czynnościach – jeszcze wcześniejszą i wynikającą z innych kwestii – zarządzoną pod koniec września przez ministra Żurka, która następnie również została uchylona, ale dopiero w drugiej połowie października.

Tym razem – de facto trzecie zarządzenie o przerwie w czynnościach sędziego Iwańca, a drugie związane z kwestią kolizji – nie zostało uchylone. Jak przypomniała sędzia Skoczkowska, poprzednie uchylenie dokonane przez 4 listopada zapadło "ze względów formalnych, a nie merytorycznych - co ma istotne znaczenie".

OGLĄDAJ: Prośba szefa
pc

Prośba szefa

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: js/tr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Sąd Najwyższy
Czytaj także:
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
METEO
Wypadek w Wólce Mińskiej. Nie żyje pieszy (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął pieszy potrącony przez samochód
WARSZAWA
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Nie powinniśmy być zaskoczeni". Działania dywersyjne "wpisują się w interes" Rosji
Polska
Oskarżony ksiądz Jarosław G. na sali Sądu Rejonowego w Jarocinie
Były proboszcz przed sądem po śmierci młodego księdza
Poznań
imageTitle
Urban zdecydował. Skład Polaków na Maltę
EUROSPORT
podcast polityczny 24.09
We wtorek specjalne wydanie "Podcastu politycznego" z Sejmu w TVN24+
Polska
rosyjska ropa - AJSTUDIO PHOTOGRAPHY shutterstock_1150277432
Mocny efekt działań Trumpa. Rosyjski surowiec dawno nie był tak tani
BIZNES
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
METEO
imageTitle
Ostatnie odliczanie przed meczem Polaków na Malcie
RELACJA
Marjorie Taylor Greene
Popierała Trumpa. Przeprosiła za "udział w toksycznej polityce"
Świat
Tragiczny wypadek na dk 10
Na drogach zginęły dwie kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Mbappe pozwany za kłamstwo. W grze ogromne pieniądze
EUROSPORT
Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych
WARSZAWA
Friedrich Merz
Merz: to potężny eksperyment
BIZNES
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Przerobione auto, kierowca z zakazem
WARSZAWA
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
Polko: sprawmy, żeby Rosja zajęła się swoimi problemami
Polska
imageTitle
Mecz Polaków na Malcie coraz bliżej. O której początek?
EUROSPORT
Incydent na torach kolejowych
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory
Polska
Podejrzani o wywoływawnie fałszywych alarmów
Ewakuowano przez nich 12 tysięcy osób. Zatrzymano siedem osób
Poznań
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym". Jest śledztwo
Polska
"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
"Jeden z najnowocześniejszych sklepów" został zabytkiem
WARSZAWA
46-latek zatrzymany przez policję
Zwłoki 47-latki w mieszkaniu. Jej partner trafił do aresztu
Opole
Taksówkarz jechał po pijaku
Kupił piwo, wsiadł do taksówki i ruszył w trasę. Miał 2,6 promila
Wrocław
Rosyjski atak na turecki tankowiec w Izmaile
Rosyjski atak na turecki tankowiec
Świat
Pomnik Bridget Jones w Londynie
W Londynie stanął pomnik Bridget Jones. Komentarz Renée Zellweger
Martyna Nowosielska-Krassowska
Autostrada
Drakońskie kary dla kierowców. Resort wyjaśnia
BIZNES
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
METEO
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
"Sytuacja jest krytyczna" na północy Włoch
METEO
Kobieta zmarła po cesarskim cięciu (zdjęcie ilustracyjne)
41-latka zmarła po cesarskim cięciu. Ruch prokuratury
Katowice
Wilmer Geovanny Chavarria Barre, znany jako "Pipo", aresztowany w Hiszpanii
Jest odpowiedzialny za śmierć co najmniej 400 osób. Został aresztowany
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica