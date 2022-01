Kurator Barbara Nowak przedstawia listę podmiotów "szkodliwych"

Małopolska kurator ujawnia listę podmiotów "szkodliwych"

- Jeśli chodzi o seksualizację to tutaj powinno być również Ministerstwo Zdrowia, bo owszem, my zajmujemy się edukacją, promujemy karmienie piersią, tak jak robi to Ministerstwo Zdrowia – wskazuje Joanna Pietrusiewicz z fundacji Rodzić po Ludzku.

Podstawą oskarżeń raport Ordo Iuris

Według danych, jakie Nowak udostępniła w odpowiedzi na pytania posłów, od 2017 roku do dziś do małopolskiego kuratorium wpłynęło jedynie sześć skarg na zajęcia w szkołach i cztery maile z prośbą o zaopiniowanie lekcji. Lista 28 "szkodliwych" organizacji z raportu Ordo Iuris opiera się na 517 zgłoszeniach, które przez dwa lata miały wpłynąć nie do kuratorium, a do autorów raportu.