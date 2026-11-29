"Na tym polega dramat i sprzeczność tego zawodu". Kulisy pracy lekarzy weterynarii
Dziennikarka Joanna Stempień, autorka reportażu "Weterynarz. Nieludzki lekarz", zwróciła uwagę w niedzielę na antenie TVN24, że stereotypowo wyobrażamy sobie, że praca lekarza weterynarii, "to jest praca z pieskami i kotkami". - To jest taka praca, która polega na leczeniu zwierząt, ale też niestety bardzo często bardzo wielu lekarzy weterynarii wykonuje eutanazję, uśmierca swoich pacjentów. Na tym polega dramat, paradoks i sprzeczność tego zawodu - zaznaczyła.
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Jak wymieniła, "lekarze są potwornie obciążeni, przepracowani, cierpią na wypalenie zawodowe". Wspomniała, że zdarzają się również konflikty z klientami.
- To jest trudna praca, wymagająca, ale też wymagająca fizycznie. Jedna z pań doktor opowiada mi o tym. Ona pracuje na wsi, w terenie, zajmuje się krowami i mówi: "To jest ciężka, fizyczna praca. Jak wyciągam cielaka, który waży pięćdziesiąt, osiemdziesiąt kilogramów, trzeba mieć krzepę do tego" - opowiadała dziennikarka.
Lekarze weterynarii "są często zmęczeni tą pracą, ale chcą robić to, co robią"
Stempień podkreśliła jednak, że wszyscy lekarze weterynarii, z którymi rozmawiała, "uwielbiają swoją pracę, kochają to, co robią". - Są zmęczeni często tą pracą, często mają trudne momenty, ale naprawdę kochają szczerze zwierzęta i chcą robić to, co robią - powiedziała.
Dziennikarka mówiła także o depresji wśród lekarzy weterynarii. Powiedziała, że "to jest zjawisko powszechne". - Na całym świecie tak jest, że lekarze weterynarii mają częściej problemy z depresją, częściej mają myśli samobójcze - zaznaczyła. Dodała, że "połowa lekarzy weterynarii przeżywa po swoich pacjentach żałobę".
- Z jednej strony to są ludzie, którzy decydują się na te studia, bo są wrażliwi, są empatyczni, kochają zwierzęta, a z drugiej strony muszą mieć w sobie taką zbudowaną tarczę, żeby się jednak bronić w jakimś sensie przed tymi ciężkimi, trudnymi emocjami - zauważyła.
Lekarz weterynarii o "gigantycznym obciążeniu" związanym z usypianiem zwierząt
W trakcie pracy nad reportażem Joanna Stempień odwiedziła schronisko w Chorzowie, gdzie rozmawiała z lekarzem pracującym tam trzydzieści lat. - To wspaniały, empatyczny człowiek. Różni lekarze tam przychodzili i odchodzili z tego schroniska. On tam jest cały czas - podkreśliła.
Jak mówiła, opowiadał, "jakim gigantycznym obciążeniem jest dla niego usypianie zwierząt, że on te zwierzęta pamięta i że emocjonalnie do tego podchodzi i walczy". Dodała, że biega, żeby radzić sobie ze swoimi emocjami.
- Niedawno dostałam od niego wiadomość, że udało mu się przebiec maraton w Grecji, bo on tak wyładowuje swoje emocje - przyznała Stempień.