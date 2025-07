Kto zastąpi prezes Wód Polskich? Znamy nazwisko

Mateusz Balcerowicz został nowym prezesem Wód Polskich Źródło: TVN24

W poniedziałek minister infrastruktury Dariusz Klimczak odwołał Joannę Kopczyńską ze stanowiska prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - przekazał resort w komunikacie. Wiadomo już, kto ją zastąpi.

- Dziś jest powołany nowy prezes Wód Polskich, dotychczasowy zastępca do spraw inwestycji, ale także obszarów związanych z suszą i powodzią. Jest to pan Mateusz Balcerowicz - poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

- Osoba związana z Polską Akademią Nauk, wieloletni dyrektor Departamentu Wody w Ministerstwie Środowiska (...) przygotowany bardzo dobrze do tej funkcji i płynnie przejmuje swoje obowiązki - opisał szef resortu.

Mateusz Balcerowicz Źródło: Szymon Pulcyn/PAP

Minister o powodach odwołania prezes Wód Polskich

Klimczak był pytany także o szczegóły związanie z odwołaniem dotychczasowej prezes. Minister zapewnił, że "nie ma to związku z bieżącymi wydarzeniami pogodowymi i tym, jak Wody Polskie przygotowują się do tego stanu pogodowego".

W najbliższych dniach spodziewamy się intensywnych opadów deszczu, w związku z czym Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed podtopieniami. W niektórych rejonach obowiązują alerty nawet trzeciego stopnia.

- Analizujemy funkcjonowanie Wód Polskich od samego początku. Przypominam, że to jest instytucja stworzona w 2018 roku przez PiS. Powszechnie krytykowana, moloch, scentralizowany, z zadaniami, które nie mają odpowiedniego finansowania. Moim zadaniem od samego początku było zreformowanie Wód Polskich i wprowadzanie określonych zmian - tłumaczył minister.

- Od kilku miesięcy działa specjalny zespół ekspertów, który przedstawia rekomendacje co do zmian organizacyjnych, finansowych, funkcjonalnych. My w tej kwestii różniliśmy się z panią prezes - stwierdził szef resortu infrastruktury.

Klimczak wskazał, że oczekuje decentralizacji Wód Polskich, oddania części kompetencji samorządom, ustalenia stabilnego finansowania i szeregu innych działań organizacyjnych. - Z tego powodu, że ta różnica zdań wydaje się zbyt duża, zdecydowałem się na odwołanie - wyjaśnił.

