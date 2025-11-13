Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Taki z Czarzastego komunista jak z Błaszczaka...". Zaskakujące słowa Gawkowskiego w "Kropce nad i"

Kropka nad i
Taki z Czarzastego komunista, jak...". Zaskakujące porównanie Gawkowskiego w "Kropce nad i"
Źródło: TVN24
Taki z Czarzastego komunista jak z Błaszczaka onanista - niespodziewanie stwierdził w "Kropce nad i" w TVN24 wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Skomentował w ten sposób wypowiedź polityka PiS-u o współprzewodniczącym Nowej Lewicy. Po chwili zapewnił, że słowami "nie chciał nikogo obrazić".

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski został zapytany w "Kropce nad i", czy partie tworzące koalicję rządzącą zgodnie zagłosują na Włodzimierza Czarzastego, współprzewodniczącego Nowej Lewicy, na nowego marszałka Sejmu.

- Wszystkie rozmowy, które odbyliśmy (...) w koalicji wskazują, że nic się w tej sprawie nie zmieni. Marszałek Czarzasty uzyska wotum zaufania od Sejmu, czyli zostanie wybrany na marszałka we wtorek rano - powiedział.

"Taki z Czarzastego komunista, jak..."

Gawkowski odniósł się też do słów szefa klubu PiS Mariusza Błaszczaka, który nazwał Czarzastego "komunistą". Polityk ten w młodości należał do PZPR.

 - Taki z Czarzastego komunista jak z Błaszczaka onanista. Panowie snują jakieś głupie opowieści - skomentował.

Prowadząca Monika Olejnik po tych słowach poprosiła Gawkowskiego, żeby za nie przeprosił.

- Nikogo tutaj nie chciałem obrazić. Chciałem powiedzieć o panu Błaszczaku w taki sposób, że nie jest taką osobą. Nie jest. I o to chodziło. Tak samo jak Czarzasty nie jest żadnym komunistą. To są opowieści, które wygłaszają politycy, którzy chcą kogoś obrazić. Ja nikogo nie obrażałem - przekonywał.

OGLĄDAJ: "On nie jest bezpiecznikiem, jest granatnikiem"
pc

"On nie jest bezpiecznikiem, jest granatnikiem"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Marcin Złotkowski/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Krzysztof GawkowskiWłodzimierz CzarzastyNowa LewicaSejm
Czytaj także:
Su-30
Rosyjski myśliwiec rozbił się w Karelii
Najnowsze
Zwierzęta futerkowe
Kaczyński i Tusk głosowali za. Co zrobi Nawrocki?
Marzanna Zielińska
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
BIZNES
Gołoledź, oblodzenie
Ślizgawica i silny wiatr. W tych regionach może być niebezpiecznie
METEO
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
BIZNES
imageTitle
Wyjątkowa motywacja Igi Świątek
EUROSPORT
Karol Nawrocki
Prezydent "nie jest bezpiecznikiem, jest granatnikiem"
2025-11-13-1539-TELE5_890173_J038-HUELVA_ALERTA_TEMPORAL-0001
Powalone drzewa, zamknięte szkoły. Claudia sieje spustoszenie
METEO
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
BIZNES
FPF
Gdzie Nawrocki mógłby spotkać się z Zełenskim? Wicepremier Ukrainy odpowiada
imageTitle
Koszmar Industrii. Wypuściła z rąk wygraną w ostatniej sekundzie
EUROSPORT
Tajpej
Gorąco na linii Tokio-Pekin. Szef MSZ grozi "wszelkimi konsekwencjami"
Świat
Projekt zmian Odolan
Liczba mieszkańców tego osiedla zwiększy się dwukrotnie
WARSZAWA
Port Sudan
Kreml wynegocjował sobie port. Sytuacja się zmieniła
Świat
Trzmiele
"Zaskakująca zdolność". Trzmiele odczytały kod
METEO
Dron FPV na zawodach dronów w Ukrainie
W nowej strategii Rosjan "decydującym czynnikiem są prawa fizyki"
Świat
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
BIZNES
Zbigniew Ziobro w sztabie wyborczym Karola Nawrockiego
"Nawet wyborcy PiS takiej postawy po prostu nie zaakceptują"
Doprowadzenie Patryka M. do prokuratury
"Wielki Bu" po przesłuchaniu. Tak zareagował na zarzuty
Lublin
Wypadek w Nowym Duninowie
Ta sama pora, ten sam powiat. Dwie osoby nie żyją
WARSZAWA
Nocą miejscami popada deszcz
Nocą do Polski wkroczy front. W części kraju zacznie padać
METEO
imageTitle
Nerwowe wyczekiwanie po wydarzeniach w meczu Ligi Mistrzów
EUROSPORT
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
BIZNES
Michał Szubarczyk mistrzem świata amatorów w snookerze
Poszedł w ślady najlepszych. 14-letni talent z Polski mistrzem świata
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował policjanta piłą japońską. Padły strzały
Trójmiasto
Kolizja karetki z samochodem osobowym w Łodzi
Karetka jechała na sygnale, doszło do zderzenia
Łódź
Wizualizacja pływalni na Białołęce
Baseny, sauny, zjeżdżalnie. Zbudują nową pływalnię
WARSZAWA
Dua Lipa
Dua Lipa, Coldplay, Iron Maiden i inni. Gwiazdy jednoczą siły i apelują do premiera
Kultura i styl
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
BIZNES
Akcja antyterrorystów w Krakowie. Mężczyzna zabarykadował się z bronią
Zaatakował lekarkę w jej gabinecie. Ruch prokuratury
Szczecin

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica