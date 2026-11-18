ROZMOWA PIASECKIEGO Prezes PiS o "jednej wielkiej liście" prawicy. Krzysztof Bosak: nie ma żadnego projektu Aleksandra Sapeta |

Bosak o szansach na "jedną wielką listę" prawicy: zero Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił w trakcie Marszu Niepodległości środowisk narodowych o "jednej wielkiej liście" prawicy nie tylko do Senatu, ale też do Sejmu. Jak przekonywał, potrzebne są do tego rozmowy z liderami "trzech" Konfederacji.

Krzysztof Bosak był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o szanse na taki sojusz. - Zero - odpowiedział wprost.

Prowadzący dopytywał o wiarę w powodzenie takiego projektu. - Nie ma żadnego projektu - odparł Bosak. - Z szacunkiem dla wszystkich rywali politycznych, ale odróżniajmy dezinformację i triki medialne od poważnej polityki. Nie ma w tym ani grama poważnej polityki - kontynuował.

- Żadna propozycja w ogóle spotkania w tej sprawie nigdy nie wpłynęła - powiedział. Jak dodał, "takiej propozycji nie będzie". Lider Konfederacji zwrócił uwagę, że PiS ma "tłok" na własnych listach, a w najbliższych wyborach - jego zdaniem - będzie tracić mandaty na rzecz innych ugrupowań prawicowych.

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Bosak o Kaczyńskim: przez całe życie używa metod dezinformowania

W ocenie Bosaka rozmowy o wspólnej liście prawicy do Sejmu to "temat zastępczy". Na uwagę prowadzącego, że zwykł traktować poważnie słowa Jarosława Kaczyńskiego, gość TVN24 odparł, że to "błąd".

Konrad Piasecki dociekał, czy prezes PiS stracił pozycję poważnego polityka. - Nie. Gorzej, znacznie gorzej. Właśnie dlatego jest poważnym liderem, że przez całe życie używa metod dezinformowania dziennikarzy, metod dezinformowania opinii publicznej i ukrywania swoich zamiarów za pozornymi deklaracjami - skomentował polityk Konfederacji.

Bosak o pakcie senackim: na razie nie ma żadnych konkluzji

Sławomir Mentzen opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z Marszu Niepodległości, na którym widać transparent z przekreślonymi wizerunkami Kaczyńskiego i Donalda Tuska. Bosak był pytany, czy także podpisuje się pod tym przekazem. - To jest, powiedziałbym optyka, pod którą podpisuje się Konfederacja. (…) My jesteśmy po to, żeby PiS, Platformę, PSL, Lewicę zastąpić i wnieść do życia politycznego zupełnie inną jakość, inny program, inny styl uprawiania polityki. Już to robimy - przekonywał.

Pytany, czy w takim razie pakt senacki pod patronatem prezydenta jest przekreślony, Bosak mówił, że "rozmowy się zaczęły", ale na razie "nie ma żadnych konkluzji i nie wiadomo, kiedy będą". - Żeby wiedzieć dokładnie, dlaczego rozmowy nie kończą się konkluzją w jakimś krótkim czasie, trzeba by mieć wgląd w strategię negocjacyjną wszystkich stron - powiedział.

- Czyli rozmowy o pakcie senackim idą źle? - pytał dalej Piasaecki. - Nie wiem, po prostu na chwilę obecną nie ma w ogóle o czym mówić (…) na chwilę obecną to nie wyszło poza jakieś przymiarki, głównie medialne i po prostu bądźmy ostrożni w ocenach - odpowiedział Bosak.

Wicemarszałek Sejmu przyznał, że rozmów tych nie prowadzi bezpośrednio Karol Nawrocki. Po pytaniu, czy robi to jego otoczenie, Bosak powołał się na "dyskrecję".

Bosak: Konfederacja idzie samodzielnie do wyborów

W sprawie sojuszu prawicy w wyborach parlamentarnych pozostaje kwestia współpracy z Konfederacją Korony Polskiej Grzegorza Brauna. Bosak był pytany, czy to poważny partner polityczny.

- Grzegorz Braun jest specyficzny. Wszyscy to wiemy, wszyscy znamy go od bardzo wielu lat. Człowiek ze środowiska filmowo-telewizyjnego, z rodziny o wielopokoleniowej tradycji, przynależności też do elity kulturalno-intelektualnej naszego społeczeństwa - mówił polityk Konfederacji.

Brauna wielokrotnie krytykowała jego siostra Monika Braun. Piasecki zwracał uwagę na negowanie przez Brauna Holokaustu i jego prorosyjskie poglądy. - Jestem politykiem opozycji, mam zamiar recenzować rząd, a nie inne partie opozycji. Od recenzowania innych partii opozycji są wyborcy - skomentował Bosak.

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- Konfederacja idzie samodzielnie do wyborów i się nic nie zmieni. Wedle mojej wiedzy Grzegorz Braun nie ma zamiaru wracać z Parlamentu Europejskiego i iść do Senatu. Więc nie ma w ogóle takiego problemu - sugerował w dalszej części rozmowy. Podkreślał też, że drogi Konfederacji z Braunem "rozeszły się".

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Piasecki dociekał, czy w ogóle wyobraża sobie współpracę z Braunem. - Wyobraźnia polityka, jeżeli chce być sprawny, musi być duża. Musi umieć modelować w swojej wyobraźni różne sytuacje polityczne. To, że je modeluje, to nie znaczy, że ich pożąda - mówił i dodał: - Prawidłowo działający umysł jest w stanie modelować bardzo różne sytuacje.

Bosak o resecie konstytucyjnym: ważny jest cel, żeby ten spór zamknąć

Szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki prowadzi rozmowy z częścią ugrupowań o resecie konstytucyjnym. W poniedziałkowym spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele PSL i Polski 2050. Reszta koalicjantów sceptycznie odnosi się do propozycji zmian konstytucji.

Bosak był pytany w TVN24, czy coś wyniknie z rozmów w Belwederze. - W tej kadencji moim zdaniem nie, ale trzeba ze sobą rozmawiać - odpowiedział. Jego zdaniem prezydent "jest otwarty na różne warianty porozumienia". - Prezydent nie jest w tej sprawie dogmatykiem, że musi być dokładnie tak albo tak. Moim zdaniem ważny jest cel, żeby ten spór zamknąć. W jaki sposób dokładnie to zrobimy, to jest kwestia do negocjacji - dodał.

Padło też pytanie o współodpowiedzialność Nawrockiego za spór w TK. Według wicemarszałka Sejmu prezydent odpowiada za to "w bardzo niewielkim stopniu". - Moim zdaniem prezydent Karol Nawrocki otrzymał tę sytuację w stanie już bardzo głębokiego bałaganu i odpowiedzialność za obecne zaostrzenie konfliktu ponosi premier Donald Tusk personalnie i klika różnych złych doradców i ministrów, którzy go otaczają - powiedział Bosak.

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