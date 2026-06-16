Polska KRS reaguje na decyzję w sprawie Piebiaka Oprac. Mikołaj Stępień |

Przymusiński: Piebiak w ogólnie nie powinien być sędzią Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

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W poniedziałek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zarządził "natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych" Łukasza Piebiaka - warszawskiego sędziego i członka Krajowej Rady Sądownictwa, który kojarzony jest z aferą hejterską.

W związku z decyzją szefa resortu sprawiedliwości, we wtorek KRS opublikowała komunikat w tej sprawie.

"Prezydium Krajowej Rady Sądownictwa 16 czerwca 2026 r. podjęło decyzję o wstrzymaniu sędziemu Piebiakowi dostępu do wszystkich dokumentów zawierających prawnie chronione dane osobowe do czasu zajęcia stanowiska przez Radę" - napisał rzecznik Rady, także jej członek, sędzia Jarosław Łuczaj.

Łukasz Piebiak Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka/PAP

Rzecznik dodał, że w związku ze sprawą Piebiaka Prezydium KRS powołało zespół, który ma ocenić możliwość wykonywania czynności służbowych przez niego w Radzie. Zespół ma się zebrać w czwartek.

Ostateczną decyzję - według zapowiedzi rzecznika - KRS ma podjąć na najbliższym posiedzeniu zaplanowanym na 23-24 czerwca.

Sędzia Piebiak odsunięty od obowiązków. W tle afera hejterska

Sędzia Łukasz Piebiak z warszawskiego sądu rejonowego to były wiceszef resortu sprawiedliwości z czasów Zbigniewa Ziobry. Piebiak w 2019 roku był wiązany przez media z tzw. aferą hejterską w resorcie sprawiedliwości. Po tych doniesieniach Piebiak podał się do dymisji. Oświadczał jednocześnie, że "informacje dotyczące rzekomej afery hejterskiej (...) są nieprawdziwe i zmanipulowane".

W maju Piebiak - jako jeden z 15 sędziów - został wybrany przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa. Jego kandydaturę do tej Rady wskazał klub PiS.

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