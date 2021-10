Kosiniak-Kamysz: miała być dobra zmiana, a jest droga zmiana

Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował w niedzielę działania rządzących, które doprowadziły do inflacji i drożyzny. - Złe rządy mają złe pomysły, które dzielą Polaków. Gdy do tego dochodzi drożyna, robi się niebezpiecznie - powiedział.

Lider ludowców mówił w niedzielę na konferencji prasowej, że w szóstym roku rządów PiS inflacja jest niemal 6-procentowa, a litr benzyny kosztuje 6 złotych. - Te cyfry składają się w niebezpieczną liczbę. To złe rządy, które mają złe pomysły, które dzielą Polaków, a jeśli jeszcze do tego dochodzi drożyzna, robi się niebezpiecznie - ocenił.

Dodał, że PSL proponuje: obniżkę podatku VAT na energię elektryczną z 23 do 8 procent, obniżkę akcyzy na paliwo i dopłaty do nawozów sztucznych dla rolników. - Te trzy rzeczy są potrzebne, żeby utrzymać gospodarstwa i gospodarstwa domowe i dać szansę na budowanie małych i średnich przedsiębiorstw - powiedział Kosiniak-Kamysz. Zapowiedział, że PSL będzie składał konkretne projekty ustaw zawierających te rozwiązania.

Dodał, że "PSL wyprowadzi politykę z Kościoła" i będzie bronił prawa do wędkowania, do polowań i do promocji polskiej żywności.