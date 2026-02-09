"Starcie pseudokibiców", "alarm dla funkcjonariuszy"

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 20. Jak poinformowała policja, przy ul. Traugutta w Kościerzynie (woj. pomorskie) "doszło do starcia pseudokibiców dwóch klubów piłkarskich".
"Wtargnęli do budynku" i "doszło do bójki"
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie przekazała w komunikacie, że "otrzymała zgłoszenie o wtargnięciu do obiektu sportowego, wewnątrz którego trenowali zawodnicy. Do wnętrza budynku weszła grupa przejezdnych, w konsekwencji czego doszło do bójki". Według RMF FM do budynku, w którym trenowali pseudokibice Kaszubii Kościerzyna, wtargnęli pseudokibice Lechii Gdańsk.
Komendant powiatowej jednostki policji ogłosił alarm dla funkcjonariuszy. Podjęli oni "pościg za sprawcami zdarzenia".
Oficer prasowy KPP w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidzyński po godzinie 23 poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że na miejscu bójki technicy zabezpieczają ślady. Zabezpieczany jest też monitoring i przesłuchiwani świadkowie.
Jak podał Kwidzyński, zatrzymano już 22 osoby (wcześniej policja informowała o 13 osobach - red.). Wprowadzono kontrolę ulic. Policja działa w centrum Kościerzyny, przy wjeździe na obwodnicę oraz na terenie pow. kartuskiego (Żukowo).
O sytuacji powiadomione zostały ościenne jednostki policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.
Szef MSWiA: zero tolerancji dla bandytów
Do prowadzonych czynności odniósł się szef MSWiA.
"13 zatrzymanych przez policję pseudokibiców dwóch znanych pomorskich klubów podczas 'ustawki'. Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo Pomorska Policja" - napisał na platformie X.
Autorka/Autor: Aleksandra Sapeta /lulu
Źródło: tvn24.pl, RMF FM
Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/pomorskapolicja