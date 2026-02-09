"Starcie pseudokibiców", "alarm dla funkcjonariuszy"

Do zdarzenia doszło w Kościerzynie Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 20. Jak poinformowała policja, przy ul. Traugutta w Kościerzynie (woj. pomorskie) "doszło do starcia pseudokibiców dwóch klubów piłkarskich".

Działania policji po bójce pseudokibiców w Kościerzynie (woj. pomorskie) Źródło: facebook.com/pomorskapolicja

"Wtargnęli do budynku" i "doszło do bójki"

Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie przekazała w komunikacie, że "otrzymała zgłoszenie o wtargnięciu do obiektu sportowego, wewnątrz którego trenowali zawodnicy. Do wnętrza budynku weszła grupa przejezdnych, w konsekwencji czego doszło do bójki". Według RMF FM do budynku, w którym trenowali pseudokibice Kaszubii Kościerzyna, wtargnęli pseudokibice Lechii Gdańsk.

Komendant powiatowej jednostki policji ogłosił alarm dla funkcjonariuszy. Podjęli oni "pościg za sprawcami zdarzenia".

Oficer prasowy KPP w Kościerzynie asp. szt. Piotr Kwidzyński po godzinie 23 poinformował w rozmowie z tvn24.pl, że na miejscu bójki technicy zabezpieczają ślady. Zabezpieczany jest też monitoring i przesłuchiwani świadkowie.

Jak podał Kwidzyński, zatrzymano już 22 osoby (wcześniej policja informowała o 13 osobach - red.). Wprowadzono kontrolę ulic. Policja działa w centrum Kościerzyny, przy wjeździe na obwodnicę oraz na terenie pow. kartuskiego (Żukowo).

Policja zatrzymała 13 osób po bójce pseudokibiców w Kościerzynie (woj. pomorskie) Źródło: facebook.com/pomorskapolicja

O sytuacji powiadomione zostały ościenne jednostki policji oraz pluton zabezpieczenia Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku.

Szef MSWiA: zero tolerancji dla bandytów

Do prowadzonych czynności odniósł się szef MSWiA.

"13 zatrzymanych przez policję pseudokibiców dwóch znanych pomorskich klubów podczas 'ustawki'. Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewne wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo Pomorska Policja" - napisał na platformie X.

13 zatrzymanych przez @PolskaPolicja pseudokibiców dwóch znanych Pomorskich klubów podczas „ustawki”. Akcja policji trwa nadal i liczba zatrzymanych zapewnie wzrośnie. Zero tolerancji dla bandytów! Brawo @PomorskaPolicja 👏 — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) February 9, 2026 Rozwiń Kierwiński o bójce pseudokibiców w Kościerzynie Źródło: X

