Czy i jak można w domu zdezynfekować maseczkę? Odpowiada "Koronawirus. Raport"

Jak długo do użytku nadaje się maska z filtrem? Czy wlanie płynu odkażającego do elektrycznego nawilżacza powietrza wytwarzającego mgiełkę, chroni przed koronawirusem? Czy dobrym pomysłem byłoby wyłączenie domofonów i wind w blokach? Na te i inne pytania odpowiadał w programie "Koronawirus. Raport" w TVN24 lekarz medycyny podróży Łukasz Durajski.

We środę w Polsce potwierdzono 380 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci kolejnych 23 osób, tym samym liczba zmarłych wzrosła do 286. Jak podał resort zdrowia, większość z nich cierpiała na inne schorzenia.

Łączny bilans od początku epidemii to 7582 osoby, u których potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2.

"Koronawirus. Raport" codziennie odpowiada na pytania, które otrzymujemy na Kontakt 24. Wiele z nich dotyczy kwestii zdrowotnych związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa oraz wpływem epidemii COVID-19 na nasze codzienne funkcjonowanie. W środę zaprezentowaliśmy je lekarzowi medycyny podróży Łukaszowi Durajskiemu.

Czy i jak można w domu zdezynfekować maseczkę?

Lek. med. Łukasz Durajski: Pierwsza podstawowa rzecz, to musimy wziąć pod uwagę jakie mamy maseczki. Jeżeli mówimy o maseczka jednorazowych, to tutaj nie ma dyskusji: one są jednorazowe i nie ma możliwości, żeby używać je wielokrotnie. W rozporządzeniu (dotyczącym obowiązku zakrywania nosa i ust -red), zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, mówi się o okrywaniu twarzy. Tu pojawiają się kwestie maseczek robionych, szytych samemu, czy szalika i innego okrycia twarzy. W tym przypadku podstawowym elementem jest wypranie maseczki. Wymagana temperatura to 60 stopni Celsjusza i pół godziny prania. To jest zupełnie wystarczająca temperatura. Słyszałem o różnych pomysłach prasowania, ale tę maseczkę wyprasujemy dopiero po wypraniu. Wyprasowanie, bądź spryskanie maseczki płynem dezynfekującym bez prania, jest zupełnie bez sensu. Możemy spryskać maseczkę, która nie była prana i nie było możliwości jej wyprać.

Trzeba zwrócić uwagę, że taka bawełniana maseczka czy jednorazowa powinna być wymieniana przynajmniej co godzinę. Już po pół godziny taka maseczka może być dla nas potencjalnie materiałem zakaźnym. W zasadzie po każdym wyjściu na zewnątrz i powrocie, musimy zmieniać maseczkę na nową.

Jak długo do użytku nadaje się maska z filtrem?

Maski z filtrem pozostawmy jednak dla personelu medycznego. To jest bardzo ważna rzecz. Jeżeli już mamy maseczki z odpowiednimi filtrami, to musimy zastosować się do zaleceń producenta. To oni dyktują nam czas funkcjonowania takiej maseczki.

Czy wlanie płynu odkażającego do elektrycznego nawilżacza powietrza, wytwarzającego mgiełkę, chroni przed koronawirusem? Mike

Przede wszystkim bałbym się wlewania jakichkolwiek tego typu preparatów do urządzeń, które nie są do tego przeznaczone. Pod tym względem absolutnie mówię "nie". Jeżeli już chcemy zdezynfekować mieszkanie, to po prostu umyjmy je, umyjmy powierzchnie płaskie, przecierajmy często blaty. Rozpylanie w taki sposób do wdychania tego preparatu, jest momentami niebezpieczne. To zależy, w jaki sposób sprzęt nam to będzie rozpylać, jak długo będziemy przebywać w mieszkaniu. Byłbym tutaj bardzo ostrożny, polecam zdecydowanie mycie powierzchni.

W autobusach została wyłączona klimatyzacja. Okna pojazdu oraz szyberdachy zostały otwarte. Czy te działania nie zwiększają ryzyka transmisji wirusa? Ada

Nie. Samo wietrzenie, tak jak wietrzenie mieszkania, tak i w przypadku autobusów, ma za zadanie pozbyć się tych wirusów. Decyzja o wyłączeniu klimatyzacji może być słuszna, bo jeżeli nie będzie czyszczona bardzo regularnie i często, może stać się źródłem koronawirusa, bo on może się osadzać na poszczególnych elementach urządzeń. Myślę, że to jest dobra decyzja.

Czy woda utleniona unicestwia koronawirusa SARS-CoV-2? Boris

Woda utleniona nie jest płynem dezynfekcyjnym. Przyzwyczailiśmy się, że polewaliśmy rany tą wodą, ale tam nie dochodzi do dezynfekcji. Piana, która się tworzy to wynik reakcji wody utlenionej i krwi i jest to wydzielanie się tlenu.

Czy każda osoba, która ma choroby współistniejące (cukrzyca, choroba niedokrwienna) jest "skazana" na ciężki przebieg COVID-19? Magda

Tutaj jest dobra wiadomość: nie wszyscy pacjenci z chorobami współistniejącymi będą mieli ciężkie powikłania. Na szczęście to nie jest pewna sytuacja. Powtarzamy: pacjenci z chorobami współistniejącymi mają większe ryzyko ciężkiego powikłania, ale to nie oznacza, że wszyscy pacjenci z chorobami współistniejącymi będą mieć powikłania.

Nie mam w ogóle tarczycy po operacji wycięcia. Czy jestem dużo bardziej podatna na zakażenie? Kasia

Nie mamy doniesień, żeby tego typu problemy u pacjentów były większym ryzykiem. W kontekście tarczycy bardziej chodzi o niewyrównane poziomy hormonów i nieprawidłowe leczenie. Samo usunięcie tarczycy nie wiąże się z większym ryzykiem. Przynajmniej na ten moment nie mamy takich doniesień.

Czy dobrym pomysłem byłoby wyłączenie domofonów i wind w blokach? Zakażeni mogą zostawiać wirusa na ich panelach? Robert

Muszę przyznać, że to dosyć ciekawy pomysł. Rzeczywiście, tam są miejsca, w którym możemy zostawić koronawirusa. Są to powierzchnie dotykowe, wspólne dla wszystkich mieszkańców. Dlatego często apeluję, żeby sąsiedzi sami zadbali o czystość i regularnie dezynfekowali te powierzchnie. Jeżeli będzie wspólna decyzja sąsiadów, żeby wyłączyć tego typu rzeczy i jeżeli to nie zablokuje funkcjonowania innym sąsiadom, to są to działania, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa.

