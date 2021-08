Dla kogo trzecia dawka? Jest rekomendacja Rady Medycznej w sprawie dodatkowych szczepień

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w RMF FM w czwartek, że Rada Medyczna rekomenduje podanie trzeciej dawki szczepionki grupom najbardziej narażonym. - Nie ma cały czas badań, które by pokazywały przyrost skuteczności, czyli pewną wartość dodaną wynikającą ze zderzenia się z nowymi mutacjami wirusa. Dopóki badania nie wykażą, że trzecia dawka, która prawdopodobnie musiałaby być zmodyfikowana nie będąc prostym powtórzeniem, będzie w lepszy sposób niż w tej chwili zabezpieczała przed nowymi mutacjami, to można powiedzieć, że wartość dodana takiej operacji jest bardzo niewielka - mówił minister.

Niedzielski: my już faktycznie mamy czwartą falę

Mówiąc o szczepieniach, zwrócił uwagę, że "my jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości, niż byliśmy podczas trzeciej fali". - Mamy narzędzie obrony w postaci szczepień. Ten, kto nie podejmuje tego narzędzia, dokonuje wyboru, który jest zagrożeniem dla niego i jego otoczenia - dodał.

- Jeżeli falę zaczniemy definiować od samego dołu, czyli minimum, które było osiągnięte po trzeciej fali, to my już faktycznie mamy czwartą falę. Te najniższe poziomy zakażeń odnotowywaliśmy 3-4 tygodnie temu. Wtedy średnia siedmiodniowa była poniżej 100. W tej chwili ona już jest na stałe powyżej 100, a w zasadzie zbliża się do 200. Ta czwarta fala faktycznie idzie. Mamy coraz więcej zakażeń, ale cały czas jesteśmy w takiej, powiedziałbym, dosyć komfortowej sytuacji – powiedział.