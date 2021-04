Resort podał też, że w szpitalach przebywa 33 906 chorych z COVID-19, czyli o 713 mniej niż we wtorek. Do respiratorów podłączono 3 457 pacjentów, czyli od wtorku zwolniło się 56 urządzeń. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowane są odpowiednio 45 843 łóżka i 4 506 respiratorów.

Prof. Bieńkowska-Szewczyk: liczba umierających z powodu COVID-19 jest przerażająca

Do sytuacji epidemicznej odniosła się w TVN24 prof. dr hab. Krystyna Bieńkowska-Szewczyk, wirusolog, kierownik Zakładu Biologii Molekularnej Wirusów Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

- Jeżeli chodzi o liczbę nowych zakażeń, to liczy się także liczba wykonanych testów, ile z nich jest pozytywnych, bo to świadczy o tym, jak rozprzestrzenia się epidemia - dodała. W jej ocenie te liczby "świadczą o tym, że u nas niestety nie było kontroli nad epidemią, ponieważ wykrywano tylko bardzo niewielką część zakażonych". Przypomniała, że przez "cały czas testowano tylko osoby z objawami".

"W tej chwili trudno zachować optymizm"

Prof. Bieńkowska-Szewczyk oceniła, że "ta liczba umierających świadczy o zapaści służby zdrowia". - W tej chwili te decyzje o przedłużeniu obostrzeń to jedyne, co nam zostało, żebyśmy przeczekali do momentu, gdy zdecydowana część społeczeństwa albo uzyska odporność wskutek przechorowania, albo wskutek szczepień - mówiła.