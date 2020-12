Premier: w sylwestra nie wprowadzamy godziny policyjnej, apelujemy o nieprzemieszczanie się

Wiem, że to nie jest coś, czego oczekiwaliśmy po sylwestrze jeszcze kilka miesięcy temu, ale w tym roku tak właśnie powinno być - powiedział w niedzielę na konferencji premier Mateusz Morawiecki. Wyjaśniał, że rząd decydując o ograniczeniu w przemieszczaniu się w sylwestrową noc, nie wprowadza tym godziny policyjnej. - Bardzo gorąco apelujemy o nieprzemieszczanie się - podkreślił szef rządu.

Od poniedziałku 28 grudnia obowiązywać zaczną nowe obostrzenia. Decyzją rządu do 17 stycznia w Polsce zamknięte będą między innymi hotele i stoki narciarskie. Po powrocie do Polski transportem zorganizowanym będzie obowiązywać 10-dniowa kwarantanna. W sylwestra wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się od godziny 19 do 6 rano kolejnego dnia. Utrzymane zostaną ponadto dotychczasowe restrykcje.