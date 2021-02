"Można utrzymać aktywność różnych branż, ale trzeba zapewnić bezpieczeństwo"

Będę z uporem maniaka powtarzać: można otworzyć każdą działalność, tylko trzeba przygotować procedury bezpieczeństwa - ocenił w "Faktach po Faktach" doktor Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. Ekonomista Marek Zuber, komentując w TVN24 sytuację związaną z obostrzeniami, ocenił, że "brakuje nam jasnego scenariusza działań rządu na wypadek różnego rodzaju rozwoju sytuacji".

Nowe decyzje skomentowali na antenie TVN24 doktor Paweł Grzesiowski, specjalista w dziedzinie terapii zakażeń i ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19 oraz ekonomista Marek Zuber.

"Trudno mieć maseczki w czasie kolacji. Tego się nie da zrobić"

- Będę z uporem maniaka powtarzać: można otworzyć każdą działalność, tylko trzeba przygotować procedury bezpieczeństwa - powiedział Paweł Grzesiowski. - Przecież my pracujemy na co dzień w szpitalach, wśród chorych ludzi i nie zaraża się każdy z nas. Dzieje się to w sytuacjach wyjątkowej ekspozycji - zauważył lekarz.