Koronawirus i pandemia. "Możemy się liczyć, niestety, z kolejnym wariantem koronawirusa"

Nagromadzenie osób, które są nieuodpornione w żaden sposób, czyli w ogóle nie chorowały ani nie były szczepione, grozi rozwojem kolejnych mutacji wirusa - ostrzegła w "Faktach po Faktach" profesor Anna Boroń-Kaczmarska, specjalistka chorób zakaźnych i zdrowia publicznego. - Wirusy mutowały, mutują i niestety, będą mutować, a osoby niezaszczepione bądź zaszczepione niekompletnie im to ułatwiają - zaznaczył doktor hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

"Ryzyko rozprzestrzeniania zakażenia ciągle istnieje i jest wysokie"

Profesor Boroń-Kaczmarska dodała, że świat jest podzielony na "strefy biedniejsze i bogatsze". - Są miejsca, gdzie zakażenia są bardzo liczne, a brakuje szczepionek, czyli mamy takie strefy, gdzie wirus pozostaje. Z drugiej strony mamy ucywilozowane, wysoko rozwinięte kraje całej Europy, w tym Polskę, gdzie odsetek osób zaszczepionych jest, niestety, niewystarczająco wysoki. Jeżeli uwzględnimy przy tym łatwość podróżowania, nagromadzenie ludzi w jednym miejscu, którzy nie przestrzegają podstawowych zasad bezpiecznego funkcjonowania w przestrzeni, gdzie są nasi bliscy i dalsi znajomi, krewni, gdzie się gromadzimy na imprezach, to jednak to ryzyko rozprzestrzeniania zakażenia ciągle istnieje i jest wysokie - powiedziała.

"Mogą pojawić się kolejne warianty"

Podobnego zdania był doktor hab. Tomasz Dzieciątkowski, wirusolog z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. - Mogą się pojawić kolejne warianty. Im będzie mniejszy odsetek wyszczepionej populacji na całym świecie, tym mamy większe szanse na tworzenie się nowych wariantów genetycznych - tłumaczył. Dodał, że "wirusy mutowały, mutują i niestety, będą mutować, a osoby niezaszczepione bądź zaszczepione niekompletnie im to ułatwiają".

Dzieciątkowski: najprawdopodobniej będą potrzebne kolejne dawki przypominające

Wirusolog wskazywał na wciąż bardzo niski odsetek osób zaszczepionych przeciw COVID-19 w Polsce. Co najmniej jedną dawką szczepionki na koronawirusa przyjęło do tej pory nieco ponad 56 procent Polaków.

- Cały czas w Polsce był i jest bardzo duży odsetek osób, które deklarują, ze niezależnie od argumentów nie zaszczepią się przeciwko SARS-CoV-2. Jeżeli dodamy do tego brak spójnej polityki informacyjnej, to niestety, mamy tego konsekwencje - powiedział gość TVN24. Jak dodał, "niestety większość osób trzeźwieje dopiero wówczas, kiedy trafią do szpitala i wymagają wentylacji mechanicznej".