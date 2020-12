Kiedy powrót uczniów do szkół? Premier odpowiada

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że jest szansa, że przynajmniej część klas po 18 stycznia będzie mogła wrócić do szkół. Jak dodał, może stać się to "albo w trybie stacjonarnym, albo w trybie hybrydowym w zależności od tego, w jakiej strefie będziemy". Przekazał również, że rząd nie planuje luzowania obostrzeń na czas świąt Bożego Narodzenia.

Szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki w sobotę w radiu RMF FM był pytany o to, czy młodzież wróci po feriach do szkoły.

- Tego dzisiaj z całą pewnością nie możemy powiedzieć. Ale (...) jest szansa, że jeżeli będziemy do świąt i po świętach przestrzegali tych obostrzeń, to przynajmniej część klas po feriach, czyli po 18 stycznia, będzie mogła wrócić albo w trybie stacjonarnym, albo w trybie hybrydowym, w zależności od tego, czy będziemy w strefie żółtej, czy czerwonej. Pewnie uzależnimy to również od tego - powiedział premier.