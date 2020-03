Chcesz zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą? Podpowiadamy, jak to zrobić

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy list od czytelnika, który chciał zawiesić swoją działalność gospodarczą. Skarżył się, że przez godziny dzwonił do różnych instytucji i nikt nie był w stanie mu pomóc. Dziennikarz "Czarno na białym" Daniel Chaliński postanowił pójść jego drogą i sprawdzić, co można zrobić, kiedy urząd z powodu pandemii koronawirusa jest zamknięty, a chcemy zrezygnować z dalszej działalności. Oto kilka przykładów.

Nie wychodząc z domu

Jeżeli korzystamy z bankowości internetowej, możemy zawiesić lub zamknąć działalność gospodarczą przez internet. Jest to najprostszy, a w sytuacji pandemii - najlepszy sposób, ponieważ można to zrobić nie wychodząc z domu.

Zawieszenie i przeczekanie

Inną możliwością dla osób prowadzących działalność gospodarczą jest przeczekanie okresu zamknięcia urzędów. Kiedy to nastąpi czyli po ich otwarciu - przychodzimy do urzędu i składamy papierowy wniosek z datą zawieszenia bądź zamknięcia działalności, np. z dniem 19 marca. Konstytucja Biznesu, czyli pakiet ustaw, których celem jest zreformowanie i uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności, przewiduje możliwość zawieszenia działalności wstecz. Trzeba jednak pamiętać o tym, że musi to być zgodne z prawdą. Po złożeniu wniosku w urzędzie, czeka nas weryfikacja przez ZUS czy Urząd Skarbowy.

Jeżeli chodzi o płacenie składek, to od dnia zawieszania lub zamknięcia działalności gospodarczej przedsiębiorca nie ma obowiązku opłacania składek ubezpieczeniowych, aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej.

Wizyta u notariusza

Dla osób, które z bankowości internetowej nie korzystają, oraz dla tych, którzy nie chcą czekać aż urzędy zostaną otwarte, istnieje trzecia możliwość - należy wydrukować i wypełnić formularz CEIDG-1. To oznacza jednak konieczność udania się z nim do notariusza, który musi poświadczyć nasz podpis. Koszt takiego poświadczenia to około dwudziestu złotych. Dokument poświadczający wkładamy do koperty i wysyłamy na adres urzędu. Nawet jeśli nasz list będzie przez jakiś czas leżał w przechowalni, wszystkie daty zostaną zachowane.