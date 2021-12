Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

czytaj dalej

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, po złożeniu zażalenia przez prokuraturę, zdecydował, że Marceli C. pozostanie tymczasowo aresztowany. Kilka dni wcześniej, ten sam sąd zdecydował się nie przedłużać stosowania środka zapobiegawczego wobec 20-latka oskarżonego o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem rodziców i młodszego brata. C. - jak twierdzą śledczy - miał upozorować napad rabunkowy na rodzinny dom, wejść na dach i wezwać policję, a potem do wszystkiego się przyznać. W piątek wrocławski sąd zastosował wobec niego areszt do czerwca 2022 roku. Gdyby nie uwzględnił zażalenia prokuratury, mężczyzna 9 grudnia wyszedłby na wolność.