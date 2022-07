Czym jest subwariant koronawirusa BA.5? "To najgorsza wersja wirusa, jaką widzieliśmy"

Najnowsza mutacja wariantu omicron – subwariant BA.5 – jest wyjątkowo zakaźna. Jak twierdzi WHO, to właśnie odmiana BA.5, wraz z odmianą BA.4, odpowiada za przyspieszenie transmisji wirusa w ostatnich tygodniach. Prędkość, z jaką rozprzestrzenia się nowa odmiana BA.5, doprowadziła do pojawienia się w Chinach obaw, że na nowo będą musiały zostać nałożone restrykcje na mieszkańców. Wariant stał się również dominujący w Stanach Zjednoczonych – w drugim tygodniu lipca odpowiadał za 65 procent zakażeń. Tamtejsze władze starają się jednak studzić emocje i uspokajają. "BA.5 jest czymś, co ściśle monitorujemy, a co najważniejsze, wiemy, jak sobie z nim poradzić" - powiedział we wtorek na briefingu dr Ashish Jha, koordynator Białego Domu do spraw reagowania na COVID-19.