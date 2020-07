"Bardzo szybko szuka się winnych. Najczęściej są to niskiej rangi urzędnicy"

To jest taki klasyczny mechanizm charakterystyczny dla biurokracji. Szuka się bardzo szybko winnych, najczęściej niskiej rangi urzędników i wydaje nam się, że ten temat powinien przestać istnieć - powiedział w piątek w TVN24 ekspert od spraw bezpieczeństwa Krzysztof Liedel z Collegium Civitas komentując zwolnienie dwojga pracowników polskiej placówki przy ONZ.

Rosyjski youtuber podający się za sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa odbył ponad 11-minutową rozmowę z prezydentem Andrzejem Dudą jeszcze przed ogłoszeniem przez Państwową Komisję Wyborczą oficjalnych wyników głosowania w drugiej turze wyborów prezydenckich. Wśród tematów znalazła się między innymi polityka Polski wobec Ukrainy i stosunek prezydenta do osób LGBT.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych poinformowało w czwartek, że w związku z prowokacją telefoniczną wymierzoną w prezydenta, dwoje pracowników Stałego Przedstawicielstwa RP przy ONZ w Nowym Jorku zostało odwołanych z placówki ze skutkiem natychmiastowym. Według nieoficjalnych informacji "Faktów" TVN to szef wydziału politycznego polskiego przedstawicielstwa przy ONZ oraz jego sekretarka.

Liedel: mamy do czynienia z dużo bardziej skomplikowanym mechanizmem

- To jest taki klasyczny mechanizm charakterystyczny dla biurokracji. To znaczy bardzo często szuka się bardzo szybko winnych, najczęściej są to niskiej rangi urzędnicy i wydaje nam się, że ten temat powinien przestać istnieć - powiedział w piątek w TVN24 Krzysztof Liedel, ekspert od spraw bezpieczeństwa.