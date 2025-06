Koniec Trzeciej Drogi. "Mnie łza się pojawiła"

Hołownia o Trzeciej Drodze: rozstajemy się Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Paweł Śliz, który figuruje na stronach sejmowych jako przewodniczący klubu parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga, mówił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że w sobotę na radzie krajowej Polski 2050 zostanie podjęta ostateczna decyzja co do rozłamu. - Jesteśmy Trzecią Drogą na pewno do soboty. Wtedy jest rada krajowa Polski 2050 i ona podejmie decyzję w tym zakresie - mówił Śliz.

- Nigdy nie wiadomo, co wydarzy się na radzie krajowej, ale myślę, że to już są tylko techniczne rzeczy - dodał.

- To był projekt wyborczy. Umówiliśmy się na wybory do konkretnego momentu i one nam się udały. Mnie łza się pojawiła, jeśli chodzi o sposób przekazania informacji. To nie miało tak wyglądać. Mieliśmy razem to zakomunikować, a wyszło, jak wyszło - powiedział Śliz.

Paweł Śliz w "Rozmowie Piaseckiego" Źródło: TVN24

Polityk Polski 2050 zapewnił, że ugrupowania nadal współpracują ze sobą. - Nie ma jakichś większych zmian, jeśli chodzi o pracę polityczną - powiedział gość Konrada Piaseckiego.

Pytany, czy PSL i Polska 2050 mogą znowu połączyć siły na wybory parlamentarne w 2027 roku, powiedział: - Nie wiem tak naprawdę, co będzie w 2027 roku i nie wiem, którą drogą pójdziemy.

O tym, że PSL zawiesza projekt Trzeciej Drogi, jako pierwsza poinformowała tydzień temu "Gazeta Wyborcza". Decyzja o tym, że majowe wybory prezydenckie były ostatnim wspólnym startem ludowców i Polski 2050, miała zapaść na Radzie Naczelnej PSL. Doniesienia potwierdził później marszałek Sejmu i lider Polski 2050 Szymon Hołownia.