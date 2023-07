"Po wyborach pociągniemy rządzącą ekipę do odpowiedzialności"

- Beata Szydło za nieopublikowanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 3 grudnia 2015 roku. Za to będzie Trybunał Stanu. Swoją decyzją zatruła Trybunał Konstytucyjny. Doprowadziła do tego, że zasiadają w nim sędziowie dublerzy. Współodpowiedzialny to prezydent Andrzej Duda, który przyjmował od dublerów ślubowania. Szydło i Duda ponoszą pełną odpowiedzialność za rozpad i polityczną dyspozycyjność Trybunału, a w konsekwencji za brak pieniędzy z KPO i za wyrok na kobiety - powiedział, odnosząc się do wyroku TK w sprawie aborcji z 2020 roku.