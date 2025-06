Konfederacja chce "rozliczać Karola Nawrockiego"

Schetyna: Nie będzie koabitacji Źródło: TVN24

W poniedziałek rano Państwowa Komisja Wyborcza przekazała, że zwycięzcą drugiej tury wyborów prezydenckich jest Karol Nawrocki (PiS), który zdobył 50,89 proc. poparcia. Kandydat KO Rafał Trzaskowski otrzymał 49,11 proc. głosów. Frekwencja w skali całego kraju wyniosła 71,63 procent.

Wyniki niedzielnego głosowania komentowali w "Rozmowie Piaseckiego" Ewa Zajączkowska-Hernik (Konfederacja) oraz Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica).

"Zadecydowali wyborcy Konfederacji"

Europosłanka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik stwierdziła, że o wygranej Nawrockiego "zadecydowali wyborcy Konfederacji". Była pytana, czy w związku z tym kandydat PiS jest coś "winny" ich ugrupowaniu. - Karol Nawrocki powinien wywiązać się z tej deklaracji, którą podpisał u Sławomira Mentzena. To było bardzo ważne osiem punktów - odpowiedziała. Dodała, że "to daje nam, wyborcom Konfederacji, mandat do tego, żeby rozliczać Karola Nawrockiego".

W ocenie Zajączkowskiej-Hernik dużo zależy od Nawrockiego, ale przyznała, że to "nie jest tak, że Karol Nawrocki jest nam coś winien". - Wyborcy Konfederacji stanęli ponad pewnym konfliktem - tłumaczyła.

Z kolei europosłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus wskazała, że przegrana Trzaskowskiego to "porażka" całej koalicji rządzącej. - Nie można też uciekać od tego (...) trzeba się podnieść i walczyć o lepsze - stwierdziła.