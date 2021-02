"Jesteśmy tu drugi raz, ale nie ostatni". Kontrola poselska ponownie uniemożliwiona

"Jesteśmy tu drugi raz, ale nie ostatni"

- Usłyszeliśmy wyjaśnienie, że po pierwsze nie możemy kontrolować komisji, ponieważ komisja jest niezależna, potem jednak się okazało, że być może możemy wejść, ale tylko jedna osoba. Z przyczyn związanych z pandemią. Na to zapytaliśmy: jak to jest, że komisja spotyka się z policjantami, co widać na zdjęciach, spotyka się z prokuratorami, a nie może spotkać się z trójką posłów? Tym bardziej, że zaproponowaliśmy, że możemy się spotkać z przewodniczącym komisji lub wyznaczoną osobą, a nie z całą komisją - mówiła Katarzyna Piekarska.

Joński: nie pytamy o dane wrażliwe

- 18 lutego wysłaliśmy pismo z 13 pytaniami. Nie jest prawdą, że te pytania dotyczą danych wrażliwych. Żadne z tych 13 pytań nie dotyczy danych wrażliwych, to jest oczywiste, że nikt z parlamentarzystów o to nie pyta - mówił poseł Joński. Chodzi o dane dotyczące ofiar pedofilii. "Te ponad 100 spraw, które prowadzimy, dotyczy najbardziej intymnych kwestii i show polityczny, który chce zrobić taki, czy inny polityk, nie robi na mnie wrażenia, bo nie jesteśmy powołani dla polityków, tylko dla tych, którzy cierpią - mówił w piątek wieczorem w programie "Sprawdzam" w TVN24 przewodniczący komisji Błażej Kmieciak.

- Ale pytamy o sprawy, które dotyczą samego biura. Nie tylko o koszty i funkcjonowanie, ale także o to, ile spraw złożono do prokuratury, ile spraw dotyczy samych duchownych, co z tymi sprawami się stało, co stało się z tomami akt w sprawie księdza Dymera, które tutaj zalegają. Bo mamy informację, że nikt prawie ich nie przeczytał - kontynuował Joński.