Komisja śledcza do spraw afery wizowej wezwała na wtorek Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, obecnie europosła PiS. To czwarta próba jego przesłuchania. Obajtek zapowiedział, że się stawi.

We wtorek rano Obajtek zapowiedział w Polsat News, że stawi się przed komisją śledczą. - Mam taki obowiązek - powiedział. Przekazał, że po przesłuchaniu odbędzie się jego briefing prasowy. - Mam pewne rzeczy do przekazania Polakom - mówił.

Były prezes Orlenu trzykrotnie nie stawił się na przesłuchanie tłumacząc to prowadzeniem kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Po wyborach deklarował, że jeśli komisja nadal będzie chciała go wezwać, to chętnie przybędzie na przesłuchanie.