Polska

Kolejne weto prezydenta Nawrockiego

Karol Nawrocki
Całe orędzie prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: prezydent.pl
Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o zmianach w Kodeksie postępowania karnego. Projekt przyjęty w lutym przez parlament zakładał reformę procedury karnej dotyczącą między innymi ograniczenia tymczasowych aresztów i korzystania z nielegalnych dowodów.

Decyzję prezydenta o wecie tłumaczył we wpisie w mediach społecznościowych rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz. "Decyzja została podjęta z troski o bezpieczeństwo obywateli i skuteczność państwa w walce z najgroźniejszą przestępczością" - napisał na platformie X.

"Przyjęcie pojedynczych rozwiązań korzystnych, nie jest wystarczającą przesłanką do podpisania ustawy. Nowe przepisy mogłyby bowiem utrudniać prowadzenie postępowań karnych, co byłoby sprzeczne z interesem obywateli i obowiązkiem państwa do zapewnienia im bezpieczeństwa" - dodał.

Jak wskazał Leśkiewicz, "poważne uwagi wobec ustawy zgłaszały także środowiska prokuratorskie, wskazując, że wprowadzane zmiany rodzą wysokie ryzyko chaosu proceduralnego".

Chodzi o ustawę przyjętą 27 lutego 2026 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw. Obszerna reforma miała m.in. skłonić sądy do bardziej roztropnego sięgania po tymczasowy areszt - ten najsurowszy, izolacyjny środek zapobiegawczy.

Co zawiera zawetowana ustawa?

Ministerstwo Sprawiedliwości jeszcze przed wetem podkreślało, że nowela zawiera nowe, odmienne podejście do możliwości stosowania tymczasowego aresztowania z powodu tzw. surowości kary. Górna granica kary pozbawienia wolności - rozumiana jako surowa - miała zostać podniesiona z 8 do 10 lat. Jednocześnie okres stosowania aresztu na podstawie tego przepisu do czasu wydania wyroku przez sąd I instancji nie mógłby przekroczyć 12 miesięcy.

Nowela zakładała powrót do przepisów sprzed czasów rządów PiS, zgodnie z którymi "tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat". Granica ta była obniżona do kary roku pozbawienia wolności.

Kolejna zmiana dotyczyła obecnej możliwości wykorzystania w postępowaniu karnym tzw. nielegalnych dowodów. Zawarty w noweli przepis wskazywał, że "niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego".

Nowela zakładała także w sposób jednoznaczny, że "wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej może nastąpić wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej kontroli przez jakikolwiek uprawniony organ".

Inne z licznych zmian dotyczyły m.in.: kwestii związanych z systemem europejskiego nakazu aresztowania (ENA), wykorzystania dowodów, poufności kontaktów podejrzanego z obrońcą, a także terminów na wnoszenie apelacji, gwarancji prawa do obrony już na wczesnym etapie sprawy oraz zwiększenia decyzyjności sądów poprzez ograniczenie decyzyjności prokuratorów.

Na etapie prac Sejmu wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha mówił, że nowelizacja jest "jedną z największych, jak nie największą, kompleksową reformą postępowania karnego od momentu wprowadzenia Kodeksu postępowania karnego w 1997 r."

Opracowała Aleksandra Sapeta /tok

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Leszek Szymański/PAP

Karol NawrockiMinisterstwo SprawiedliwościWymiar sprawiedliwości
