Świadek w asyście ochroniarzy. Kolejna odsłona procesu Nawrockiego z wydawcą Onetu

W czwartek odbyła się kolejna rozprawa w procesie, który prezydent wytoczył wydawcy Onetu

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Do sądu przyszedł punktualnie. Towarzyszyło mu kilku postawnych ochroniarzy. Przed salą usiadł na ławce i spokojnie czekał na swoją kolej.

Chwilę przed godziną 9 zniknął za drzwiami jednej z sal sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Zeznawał przez niemal dwie godziny. Kiedy wyszedł, nie chciał rozmawiać. Nie odpowiadając na pytania dziennikarzy, szybko zniknął w sądowym korytarzu.