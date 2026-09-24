Świadek w asyście ochroniarzy. Kolejna odsłona procesu Nawrockiego z wydawcą Onetu

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Znów bez Karola Nawrockiego, znów za zamkniętymi drzwiami. W czwartek odbyła się kolejna rozprawa w głośnym procesie prezydenta RP przeciwko wydawcy Onetu. Sąd przesłuchał jednego z najważniejszych świadków strony pozwanej.Artykuł dostępny w subskrypcji
Do sądu przyszedł punktualnie. Towarzyszyło mu kilku postawnych ochroniarzy. Przed salą usiadł na ławce i spokojnie czekał na swoją kolej.
Chwilę przed godziną 9 zniknął za drzwiami jednej z sal sądowych Sądu Okręgowego w Warszawie. Zeznawał przez niemal dwie godziny. Kiedy wyszedł, nie chciał rozmawiać. Nie odpowiadając na pytania dziennikarzy, szybko zniknął w sądowym korytarzu.