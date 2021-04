Dwulatek wpadł do szamba. Trwa walka o życie dziecka

W Klenicy (Lubuskie) dwuletni chłopczyk wpadł do zbiornika na nieczystości. Małgorzata Stanisławska z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze poinformowała, że śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego zabrał go nieprzytomnego do szpitala w Poznaniu. Trwa walka o życie chłopca.